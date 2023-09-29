基隆青年公益電動機車 10月2日起申請

基隆市公益青年就業電動機車補助專案展示中心，昨在基隆火車站南站成立，提供電動機車功能與申請程序等相關諮詢。市長謝國樑表示，10月2日起青年可以到各區公所申請，將在4年花15億，提供5萬輛青年電動機車。

謝國樑說，他計畫4年花15億，提供5萬輛青年電動機車，地方3萬元、中央1萬元的補助，交車時不用付任何車體價格，但要自行吸收500到1000元的電力月費，這個政策能成功實現，靠市府團隊努力。

謝國樑表示，青年電動車就是為減輕青年朋友的負擔，及讓青年投入公益，申請後3個月會開始安排志工服務的對象，以獨居老人的照顧等機會。

基隆市政府今年編列3.6億元，以補助計畫方式執行送1.2萬輛「免費青年電動機車」，光陽和中華兩家車商參與，光陽配合專案機車是I-One和S6兩款，中華則是勁炫125。

環保局長馬仲豪表示，展示中心安排市府人員、機車廠商代表來替申請民眾解惑，民眾除可在環保局和各區公所網站下載申請表格外，也可前往各區公所領取紙本資料，填妥後提交給各區公所審核。

市府預估，以每個月約可能有1千輛電動機車的速度申請，要到明年底才能消化完第一批的預算，明年度電動車沒有編入預算，明年下半年第四季，如果還有交新車空間，會在明年編追加預算。

申請條件必須汰換至少是2019年12月31日前出廠的燃油機車換購電動機車，在1萬2千名額內，在1989至2003年出生，且於2019年12月31日前設籍基隆並連續在籍，須獲得補助起連續5年，每年完成在基隆市至少4小時以上的公益服務。

環保局說，補助對象優先針對中低及低收入戶的青年，一般加入公益服務並符合條件的青年下周也可申請。