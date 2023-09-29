聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆青年公益電動機車 10月2日起申請

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆公益電動車展示中心昨開幕，4年將提供5萬輛電動車，10月2日起申請。記者游明煌／攝影
基隆公益電動車展示中心昨開幕，4年將提供5萬輛電動車，10月2日起申請。記者游明煌／攝影

基隆市公益青年就業電動機車補助專案展示中心，昨在基隆火車站南站成立，提供電動機車功能與申請程序等相關諮詢。市長謝國樑表示，10月2日起青年可以到各區公所申請，將在4年花15億，提供5萬輛青年電動機車。

謝國樑說，他計畫4年花15億，提供5萬輛青年電動機車，地方3萬元、中央1萬元的補助，交車時不用付任何車體價格，但要自行吸收500到1000元的電力月費，這個政策能成功實現，靠市府團隊努力。

謝國樑表示，青年電動車就是為減輕青年朋友的負擔，及讓青年投入公益，申請後3個月會開始安排志工服務的對象，以獨居老人的照顧等機會。

基隆市政府今年編列3.6億元，以補助計畫方式執行送1.2萬輛「免費青年電動機車」，光陽和中華兩家車商參與，光陽配合專案機車是I-One和S6兩款，中華則是勁炫125。

環保局長馬仲豪表示，展示中心安排市府人員、機車廠商代表來替申請民眾解惑，民眾除可在環保局和各區公所網站下載申請表格外，也可前往各區公所領取紙本資料，填妥後提交給各區公所審核。

市府預估，以每個月約可能有1千輛電動機車的速度申請，要到明年底才能消化完第一批的預算，明年度電動車沒有編入預算，明年下半年第四季，如果還有交新車空間，會在明年編追加預算。

申請條件必須汰換至少是2019年12月31日前出廠的燃油機車換購電動機車，在1萬2千名額內，在1989至2003年出生，且於2019年12月31日前設籍基隆並連續在籍，須獲得補助起連續5年，每年完成在基隆市至少4小時以上的公益服務。

環保局說，補助對象優先針對中低及低收入戶的青年，一般加入公益服務並符合條件的青年下周也可申請。

青年 電動機車 基隆

延伸閱讀

基北北桃聯合重返眷村時光 「眷眷不忘」感受眷村味道

指高虹安爭議僅小波折 張善政：藍白合是政黨輪替非常重要手段

4年送5萬輛！基隆青年公益電動機車今展示 中秋後開放申請

基市府擬買水陸兩棲鴨子船！引藍綠立委參選人交鋒 謝國樑：精進高雄經驗

相關新聞

基隆青年公益電動機車 10月2日起申請

基隆市公益青年就業電動機車補助專案展示中心，昨在基隆火車站南站成立，提供電動機車功能與申請程序等相關諮詢。市長謝國樑表示...

2.5億到位 花蓮南濱滯洪池 拚明年動工

花蓮市南濱抽水站擴建工程在3年前完工，配套的南濱滯洪池可以作為抽水站擴充，迄今卻未動工，縣府表示，自籌及中央補助款共2....

花鐵號 中秋連假邀你看電影

花蓮縣地形狹長，只有花蓮市才有電影院，縣府打造行動電影車「花鐵號」，共添購2台3噸半小貨車，其中一台裝上150吋的LED...

影／雞籠城隍文化祭開鑼 邱佩琳扶轎夜巡4千鹹光餅搶光

「雞籠城隍文化祭」暨護國城隍206年安座大典開鑼，今晚間進行夜巡，包括松山霞海城隍廟、台灣省城隍廟等也都來共襄盛舉，今晚...

9個多月等待心意不變 林姿妙終於說服吳志宏接秘書長

宜蘭縣長林姿妙去年底連任後的人事小內閣，尚缺秘書長，歷經9月個多月等待，終於說服民政處長吳志宏接掌縣府秘書長，民政處長一...

台東首次大型水舞演出 晚間活水湖璀璨登場

台東縣政府今天晚間將在活水湖舉辦水舞表演，這也是台東首次大型水舞演出。台東縣政府表示，利用活水湖無光害特性舉辦水舞光雕秀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦