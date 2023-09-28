宜蘭市傳統市場聯手推出「好市券」 消費百元兌換50元
宜蘭市公所舉辦「好市成雙」購物季活動，從10月4日開始，民眾可透過在公益市集消費、發票或身分證號碼等方式，到南北館、綠九、北門等4個傳統市場兌換面額50元的好市券，可在合作店家使用，促進傳統市場買氣，也支持公益。
市公所第三次舉辦「好市成雙」活動，換得的發票將全數捐贈公益團體，市長陳美玲表示，活動既可以成為市民與公益團體的橋樑，也能夠刺激消費、活絡傳統市場經濟，可謂三贏。
市公所指出，本次合作店家超過百家，根據以往經驗，活動開始時買氣較熱，好市券常被兌換一空，中後期後就會有所剩餘，民眾不用擔心慢了就兌換不到。綠九市場自治會長楊興和說，每次舉辦公益活動，響應都很好，這次攤商也會推出加碼活動，每天會有新花樣，敬請期待。
活動方法、時間地點如下：
好市放大術：民眾到社福團體攤位消費滿100元，可獲得面額50元的好市券1張，單人無兌換上限，每日每攤限量100張。
南館市場：10月4日、5日、6日、11日、12日、13日上午7時半到11時半。
綠九市場：10月18日、19日、20日、25日、26日、27日上午7時半到11時半。
捐發票換加菜金：民眾憑3張長型傳統式紙本發票（不包括紙本電子發票），即可到市場服務台兌換1張好市券，每日限量1000張。
南館市場：10月4日、5日、6日、11日、12日、13日，上午7時半到11時半。
綠九市場：10月18日、19日、20日、25日、26日、27日上午7時半到11時半。
北館攤台、店鋪消費送：民眾到北館市場攤台區、店鋪區和好市券合作店家消費滿100元，兌換面額50元的好市券1張，單人無兌換上限，限量400張。
北館市場攤台：10月4日起到兌換完畢為止，上午8時到11時。
北館市場店家：10月18日起到兌換完畢為止，依店家營業時間而定。
北門123大方送：身分證字號含1、2、3任一數字者，每人限量兌換1張好市券，持身分證明文件到北門市場現場兌換，每日限量100張。
北門市場：10月4日、5日、6日，下午3時到兌換完畢為止。
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