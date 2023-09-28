宜蘭市傳統市場聯手推出「好市券」 消費百元兌換50元

宜蘭市公所舉辦「好市成雙」購物季活動，從10月4日開始，民眾可透過在公益市集消費、發票或身分證號碼等方式，到南北館、綠九、北門等4個傳統市場兌換面額50元的好市券，可在合作店家使用，促進傳統市場買氣，也支持公益。

市公所第三次舉辦「好市成雙」活動，換得的發票將全數捐贈公益團體，市長陳美玲表示，活動既可以成為市民與公益團體的橋樑，也能夠刺激消費、活絡傳統市場經濟，可謂三贏。

市公所指出，本次合作店家超過百家，根據以往經驗，活動開始時買氣較熱，好市券常被兌換一空，中後期後就會有所剩餘，民眾不用擔心慢了就兌換不到。綠九市場自治會長楊興和說，每次舉辦公益活動，響應都很好，這次攤商也會推出加碼活動，每天會有新花樣，敬請期待。

活動方法、時間地點如下：