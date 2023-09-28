台東首次大型水舞演出 晚間活水湖璀璨登場

台東縣政府今天晚間將在活水湖舉辦水舞表演，這也是台東首次大型水舞演出。台東縣政府表示，利用活水湖無光害特性舉辦水舞光雕秀，就是希望民眾在夜間也有新去處。

台東縣政府交通及觀光發展處副處長洪國欽今天接受媒體聯訪表示，特別利用活水湖夜間無光害特性，舉辦台東史上首次水舞光雕秀，就是希望民眾在夜間也有一個新去處。

洪國欽表示，台東縣人工湖「活水湖」有1.1公里長，過去都只能舉辦水上運動，今年引進水舞，再搭配白天的蘭嶼拼板舟、獨木舟等水上活動體驗，讓台東人工湖第1次白天和晚上都有活動，提高利用率。

洪國欽表示，今晚開幕後，從9月29日到10月1日每天晚上6時30分到9時，每半小時會有5到6分鐘的水舞演出，陪民眾和遊客一起過中秋。

配合中秋節連假，台東縣政府在台東市中華大橋下的人工湖規劃「藍海生活節」，提供遊客體驗獨木舟、風帆船等活動，更首次引進大型水舞，讓遊客晚上也能到人工湖看表演，提高人工湖的利用率。

26日和27日晚上舉行水舞測試，吸引台東市民先睹為快，四面八方噴出的水柱，加上各種顏色燈光效果和音樂，在無光害的人工湖水面上表演，光彩奪目，民眾大呼過癮。