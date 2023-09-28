「花鐵號」巡迴下鄉放映電影 30日首度亮相

花蓮縣爭取文化部補助打造行動電影車「花鐵號」，中秋連假將有戶外放映首秀，30日下午在文化局你來廣場放映城市愛情輕喜劇「風兒踢躂踩，備有限量披薩、爆米花等小點心。接著還將巡迴多個鄉鎮播放，讓民眾也能就近看電影。

花蓮縣地形狹長，只有花蓮市才有電影院，偏遠地區民眾向文化局反映，要到電影院看電影很不方便。文化局向文化部提報計畫，爭取到520萬元推動行動電影車計畫，共添購2台3噸半小貨車，其中一台裝上150吋的LED電視牆，以及影院級音響設備，要讓偏鄉地區民眾都能享受看電影的庶民娛樂。

行動電影車取名「花鐵號」，9月30日搭配石雕藝術季市集活動，下午2時在你來廣場辦理首映會，播放侯孝賢導演、鳳飛飛主演的「風兒踢踏踩」，接下來還將陸續到新社國小、崇德部落集會所、豐濱國小、東竹國小及水璉社區活動中心等地放映。

文化局藝文推廣科長田浩說，為了藝文平權，文化局這2年開始做藝術下鄉計畫，除了表演和音樂，也想讓電影走入偏鄉，尤其對中南區的鄉鎮，看電影非常不方便，有了行動電影車，希望讓偏遠地區民眾也能就近享受。

田浩表示，未來希望一年至少巡迴到各鄉鎮市放映一場，若地方公所有需求，可提出需求。相關活動資訊可上網https://www.facebook.com/hlfc.cinema查詢。