4年送5萬輛！基隆青年公益電動機車今展示 中秋後開放申請

基隆市公益青年就業電動機車補助專案展示中心，今天上午在基隆火車站南站展示中心成立，提供電動機車功能與申請程序等相關諮詢。市長謝國樑表示，中秋連假過後10月2日起，青年朋友可以到各區公所申請，將在4年花15億，提供5萬輛青年電動機車。

謝國樑說，他的計畫就是在4年花15億，提供5萬輛青年電動機車，地方3萬元、中央1萬元的補助，在交車時不用付任何車體價格，但要自行吸收500到1000元的電力月費，今天這個政策能夠成功實現，靠市府團隊的努力，他深深一鞠躬感謝各單位的籌備。

謝國樑表示，青年電動車的精神就是為了減輕青年朋友的負擔，及讓青年朋友投入公益，對青年朋友是很正面的，他非常高興。在申請後3個月會開始安排志工服務的對象，以獨居老人的照顧等都有可能。

基隆市政府今年編列3.6億元，以補助計畫方式執行送1.2萬輛「免費青年電動機車」，光陽和中華兩家車商參與，每輛中央1萬及地方3萬共4萬元補助計畫。光陽配合專案的機車是I-One和S6兩款，中華則是勁炫125。

環保局長馬仲豪表示，展示中心安排市府人員、機車廠商代表提供民眾各項申請的問題來解惑，民眾除可在環保局和各區公所網站下載申請表格外，也可前往各區公所領取紙本資料，填妥後提交給各區公所審核。

市府預估，以每個月約可能有1000輛電動機車的速度申請，要到明年底才能消化完第一批的預算，明年度電動車沒有編入預算，明年下半年第四季，如果還有交新車的空間，會在明年編追加預算。

申請條件必須汰換至少是2019年12月31日前出廠的燃油機車換購電動機車，在1萬2000名額以內，在1989至2003年出生，且於2019年12月31日前設籍基隆且連續在籍，並須於獲得補助起連續5年，每年完成在基隆市至少4小時以上的公益服務。