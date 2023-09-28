宜蘭第7所 育才非營利幼園揭牌

宜蘭縣第7所非營利幼兒園「育才幼兒園」歷時4年完工，今年開幕共收61人，包含2歲專班32人與3歲到國小前29人，園方指出，校內學生多來自學校周邊或員山鄉，根據非營利幼兒園規定，第一胎每月學費為2千元，第二胎1千元，第三胎以上免費，校內約有3分之1左右無須繳學費。

縣府昨辦育才幼兒園揭牌儀式，縣長林姿妙表示，宜蘭市區人口密集，市民對幼兒園的需求高，2019年底就向教育部爭取興建幼兒園經費，共4500萬元，經過4年時間終於完工開學。

育才幼兒園位於育才國小內操場旁，縣府教育處指出，幼兒園建築設計以本土、自然、易維護為主要考量，教學空間南北坐向，避免日曬，牆面採圓角造型加強安全性；靠近國小操場側設有生態淺溝，流向生態池。幼兒園課程與環境結合，重視食農教育、生態教育，此次揭牌恰逢秋收，學童用稻穀製作紀念品送給現場嘉賓。

園長黃之昱表示，由於是第一年開園，2歲孩童較多，便招2班32人，3歲至國小前班則招到29人，分為16人小班（3歲）與13人大班（4到5歲）；明年招生數量估計會恢復正常，變為2歲幼幼班1班16人、3歲至國小前班3班72人，共招88人。