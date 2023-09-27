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新住民族群文化不同 基檢攜手基隆專勤隊提升查賄能量

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆地檢署主任檢察官陳照世（立者）今天向基隆市專勤隊、服務站人員講授選舉查察工作要領，提升團隊反賄查察能量。圖／基隆地檢署提供
基隆地檢署主任檢察官陳照世（立者）今天向基隆市專勤隊、服務站人員講授選舉查察工作要領，提升團隊反賄查察能量。圖／基隆地檢署提供

總統、副總統和立法委員明年1月13日投票，基隆地檢署今天到移民署基隆市專勤隊舉辦查察教育訓練，由擔任查賄團隊執行秘書的主任檢察官陳照世，講授選舉相關法令、選舉查察工作要領、偵辦及蒐證技巧，將專勤隊和服務站人員加入反賄團隊，提升反賄查察能量。

基隆地檢署依照法務部選舉查察工作綱領，以地檢署為核心強化查賄團隊，檢察長李嘉明等人日前前往基隆市警察局各分局，進行分區查賄制暴工作座談會，今天又前往內政部移民署北區事務大隊基隆市專勤隊、基隆市服務站，舉辦選舉查察教育訓練。

陳照世擔任講師，先介紹法務部頒訂的選舉查察工作綱領，接著解說選舉相關法令和司法實務見解，並舉過去案例，說明常見賄選手法，剖析案件成罪與否關鍵，藉此具體檢視不同賄選類型蒐證重點，提升蒐證能力。

法務部提出明年大選特性，要嚴防境外勢力介入選舉、加強查蒐選舉賭盤及網路簽賭案件、速偵不實假訊息、深偽影像等工作重點，陳照世針對專勤隊、服務站工作屬性，規劃深入新住民族群的反賄任務，除舉行反賄宣導活動，並有效廣蒐情資，結合高額檢舉獎金誘因，適時指導檢舉人如何有效蒐證及保全證據。

陳照世也請專勤隊協助清查轄內外籍商店，是否存有境外勢力利用地下通匯介入選舉情形。基檢轄區新住民族群選民有相當人數，考量新住民族群文化、屬性不同，熟悉新住民事務的專勤隊、服務站等加入查賄團隊，將能提升反賄查察能量，共同維護純淨、公平的選舉環境。

基隆地檢署主任檢察官陳照世（立者）今天向基隆市專勤隊、服務站人員講授選舉查察工作要領，提升團隊反賄查察能量。圖／基隆地檢署提供
基隆地檢署主任檢察官陳照世（立者）今天向基隆市專勤隊、服務站人員講授選舉查察工作要領，提升團隊反賄查察能量。圖／基隆地檢署提供
基隆地檢署主任檢察官陳照世（立者）今天向基隆市專勤隊、服務站人員講授選舉查察工作要領，提升團隊反賄查察能量。圖／基隆地檢署提供
基隆地檢署主任檢察官陳照世（立者）今天向基隆市專勤隊、服務站人員講授選舉查察工作要領，提升團隊反賄查察能量。圖／基隆地檢署提供

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