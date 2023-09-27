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流感、肺炎鏈球菌、新冠疫苗開打 基市送10劑快篩試劑

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市衛生局今天表示，65歲以上民眾10月2日起可接種公費流感疫苗、COVID-19疫苗和肺炎鏈球菌疫苗。聯合報系資料照片
基隆市衛生局今天表示，65歲以上民眾10月2日起可接種公費流感疫苗、COVID-19疫苗和肺炎鏈球菌疫苗。聯合報系資料照片

基隆市衛生局今天表示，65歲以上民眾10月2日起可接種公費流感疫苗、COVID-19疫苗和肺炎鏈球菌疫苗，全市除51家合約醫療院所提供服務，另加開128處社區接種站，只要完成任1劑疫苗接種，就可獲得10劑COVID-19家用快篩試劑。

衛生局長張賢政表示，65歲以上長者流感併發症死亡率居各年齡層之冠，同時也是侵襲性肺炎鏈球菌感染症的高風險族群。疾病管制署今年規畫為長者施打流感疫苗時，同步提供肺炎鏈球菌疫苗接種服務。肺炎鏈球菌疫苗往年71歲才能接種，今年起滿65歲就可以施打。

張賢正說，考量部分65到71歲長者曾經自費接種肺炎鏈球菌疫苗，所以今年公費疫苗採分階段接種。部分長者可能對自己曾經接種肺炎鏈球菌疫苗的類型不了解，提醒10月2日起前往合約院所接種流感疫苗時，一定要記得攜帶健保卡、身分證、COVID-19疫苗接種卡、肺炎鏈球菌接種證明（沒有者免帶)。

衛生局表示，民眾要接種公費疫苗時，醫師會為長者評估可接種疫苗及種類，若無法在第一次完成所有疫苗接種，合約院所會協助預約下一次接種時間。

6個月到6歲幼兒及孕婦，前往衛生所或合約醫療院所接種流感疫苗時，要攜帶健保卡及兒童健康手冊或孕婦健康手冊。校園及安養護機構由衛生局安排合約醫療院所，入校及入機構提供集中接種服務。

衛生局今年10月間規畫全市共開設128處社區接種站，提供流感、COVID-19 XBB.1.5及肺炎鏈球菌3種疫苗接種服務，完成任一劑疫苗接種，即可獲得10劑COVID-19家用快篩試劑。若有相關疫苗接種問題，可上衛生局網站查詢，或撥衛生局24小時防疫專線(02)2427-6154洽詢。

流感疫苗 衛生局 肺炎

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