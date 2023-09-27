活躍老化競賽！宜蘭延平社區奪金進軍全國 黎明獲團隊獎
團員年紀加起超過2千歲的宜蘭市延平社區「延年藝SHOU平安展譯團」及黎明社區「活力黎明‧千歲舞獅團」最近參加長者活躍老化東區競賽，分別拿下新秀組金牌獎、新秀組最佳團隊獎，縣長林姿妙今天紅榜獎勵祝賀，這些八、九十歲的長者聊起參賽心情，手舞足蹈，興奮之情溢於言表。
宜蘭縣不只消極照顧失能長者，更積極引導長者走出戶外樂活運動。延年藝SHOU平安展譯團團員共38人，加起來總歲數2781歲，平均年齡73歲，最高齡是88歲的簡焰城阿公；活力黎明千歲舞獅團團員共33人，加起來總歲數2383歲，平均年齡72歲，最高齡是90歲的林張美雲阿嬤。
這兩支隊伍日前代表宜蘭參加長者活躍老化東區競賽，分工製作環保表演道具，輪番擔綱演出藝陣、打鼓及樂舞律動，他們的子女看到父母親每次精彩演出，總是讚嘆連連，原來爸媽不是只會拿鋤頭種菜，還會打鼓、弄獅、跳舞，真是厲害。
其中，延平社區88歲的簡焰城阿公年紀雖大，但活力充沛，舉手投足靈活，絲毫看不出老態；黎明社區90歲的林張美雲阿嬤身體健朗，甚至還和兒子學打太極拳，平日大家一起在社區運動，快樂共餐，相互照顧，是位在地健康長者。
延平社區這次取得東區代表權，預計下個月前往新北板樹體育館參加全國總決賽，縣長林姿妙今天頒贈祝賀紅榜及獎狀鼓勵，她表示，宜蘭重視長者的活躍老化及健康促進，除了希望社區長者擁有豐富的健康生活，也鼓勵他們透過舞台表演展現不老銀髮的活力熱情。
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