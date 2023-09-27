教師辦公室吹冷氣得攤電費 花蓮教團陳情籲善待

教師節前夕，花蓮縣教育團體代表今天到縣議會陳情，點名縣內4所國中小學須由教職員分攤辦公場所冷氣電費，非常不合理，「難道縣府單位吹冷氣也要自己付錢?」呼籲善待老師才是最好的教師節禮物。

花蓮縣教師會理事長陳碧華、總幹事楊金龍，花蓮縣教育產業工會理事長陳源豐等人，下午到縣議會遞交陳情書，由議會祕書長陳德惠代表接受，縣議員黃馨、胡仁順也到場支持。

陳源豐說，接獲會員反映並詢問市區多所學校，花崗國中、國風國中、自強國中和明義國小，都有教職員工須自行分攤冷氣費的情況，一年約需負擔1000元，且不只花蓮，屏東、雲林、新竹3縣，及桃園市也一樣。

身為全國教育產業工會常務理事的陳源豐，向這幾所縣市政府喊話，老師也是政府員工，應一視同仁，不該再讓老師在辦公場所吹冷氣還要自行付錢。

他還提到，在市區某國小服務23年，辦公桌椅已老舊破損，從未汰換過。陳源豐說，花蓮縣每年編列大把宗教預算，學校水電費卻不夠用，「希望縣府能像對待神明一樣對老師好一點」，就是教師節最好的禮物。

被點名的都是大型學校，因為教室、辦公室多，水電費成為龐大負擔。其中一所國中表示，班班有冷氣後，縣府連同教育部每年補助電費約170萬元，實際要付超過200萬元，已努力爭取經費補助仍然不足，只好請老師分攤。

「補助真的不夠用」，另一所大校的校長也嘆氣，已努力寫計畫爭取經費就是不夠，才會使用者付費，並鼓勵教職員生節電。

縣府教育處教育設施科長鄒逢益表示，每年度依照各校班級數編列預算支應水電費，班班有冷氣部分，教育部也有一般性補助款，學校還可出租閒置空間，收取租金充作雜支。若超支，原則由各校自籌，縣府也會參考各校近年使用契約容量及實際需求，在合理範圍內補助。