顧營養有美味 宜蘭長青食堂2.0新菜發表25道好吃料理

衛生局推的銀髮族餐食重營養但不好吃、社會處推的餐食好吃但不夠營養，宜蘭縣首度結合兩個單位，由社區志工製作秋季25道適合長輩食用的料理，經衛生局評估每道菜營養於今天發表，提供給128處長青食堂做為餐飲參考，另有食譜提供民眾索取，自家煮給長輩吃。

宜蘭各社區鄰里及活動中心等據點陸續開辦128處長青食堂，服務長者達6700多人，藉由社區長者參與共餐或取餐，鼓勵長者走出外出，同時也運用高齡志工，初老健康長者服務中老及老老的長者，形成互助團體，縣府社會處為進一步把長青餐食做得更美味營養，推出「長青食堂2.0－健康好食力．營養好煮藝」計畫。

蛋豆腐海苔捲、金沙南瓜、蘆筍炒洋蔥菇、蓮藕肉丸子、苦瓜三色蛋芹、芹菜燕麥餅…，一道道色香味餐食端上桌，讓人看了食指大動。社會處長林蒼蔡表示，入秋，人體活躍轉向沉靜，疾病的好發期，涼天的風濕痛也易出現，所以秋季養生不可忽視，建議多食用新鮮蔬菜及當令時材，口味以清淡為主，富含維生素食物如胡蘿蔔、藕、葡萄、柿子、梨、芝麻、木耳等。

他提醒易念易記的口訣「一把青菜一把豆，一個雞蛋加點肉，多吃生薑跟大蒜，健健康康人到老」，針對骨質疏鬆或肌少症者建議多食用豆類、蛋白質，熬煮大骨湯時加一點醋，可幫助大骨釋放鈣等營養成分。

衛生局長徐廼維當場品嘗料理，津津有味，他認為，美食要讓長者吃得下、吃得夠、吃得對、吃得巧，這套菜單除了提供給縣內長青食堂，未來也可以進一步推廣到長照機構或餐廳。