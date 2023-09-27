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顧營養有美味 宜蘭長青食堂2.0新菜發表25道好吃料理

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣政府今天舉辦長青食堂2.0的銀髮族新菜發表會，每道菜看起來都好吃。記者戴永華／攝影
宜蘭縣政府今天舉辦長青食堂2.0的銀髮族新菜發表會，每道菜看起來都好吃。記者戴永華／攝影

衛生局推的銀髮族餐食重營養但不好吃、社會處推的餐食好吃但不夠營養，宜蘭縣首度結合兩個單位，由社區志工製作秋季25道適合長輩食用的料理，經衛生局評估每道菜營養於今天發表，提供給128處長青食堂做為餐飲參考，另有食譜提供民眾索取，自家煮給長輩吃。

宜蘭各社區鄰里及活動中心等據點陸續開辦128處長青食堂，服務長者達6700多人，藉由社區長者參與共餐或取餐，鼓勵長者走出外出，同時也運用高齡志工，初老健康長者服務中老及老老的長者，形成互助團體，縣府社會處為進一步把長青餐食做得更美味營養，推出「長青食堂2.0－健康好食力．營養好煮藝」計畫。

蛋豆腐海苔捲、金沙南瓜、蘆筍炒洋蔥菇、蓮藕肉丸子、苦瓜三色蛋芹、芹菜燕麥餅…，一道道色香味餐食端上桌，讓人看了食指大動。社會處長林蒼蔡表示，入秋，人體活躍轉向沉靜，疾病的好發期，涼天的風濕痛也易出現，所以秋季養生不可忽視，建議多食用新鮮蔬菜及當令時材，口味以清淡為主，富含維生素食物如胡蘿蔔、藕、葡萄、柿子、梨、芝麻、木耳等。

他提醒易念易記的口訣「一把青菜一把豆，一個雞蛋加點肉，多吃生薑跟大蒜，健健康康人到老」，針對骨質疏鬆或肌少症者建議多食用豆類、蛋白質，熬煮大骨湯時加一點醋，可幫助大骨釋放鈣等營養成分。

衛生局長徐廼維當場品嘗料理，津津有味，他認為，美食要讓長者吃得下、吃得夠、吃得對、吃得巧，這套菜單除了提供給縣內長青食堂，未來也可以進一步推廣到長照機構或餐廳。

社會處表示，每季推出25道銀髮族餐食，一年就有100道，豐富長青食堂菜色，民眾若需料理食譜，可以向縣政府社會處索取，方便自家煮。

運用蓮藕當季食材製成的蓮藕肉丸子。記者戴永華／攝影
運用蓮藕當季食材製成的蓮藕肉丸子。記者戴永華／攝影
社會處長林蒼蔡提醒「一把青菜一把豆，一個雞蛋加點肉，多吃生薑跟大蒜，健健康康人到老」，長者要多補充鈣營養及蛋白質。記者戴永華／攝影
社會處長林蒼蔡提醒「一把青菜一把豆，一個雞蛋加點肉，多吃生薑跟大蒜，健健康康人到老」，長者要多補充鈣營養及蛋白質。記者戴永華／攝影
蘆筍炒洋蔥菇的五行色彩豐富。記者戴永華／攝影
蘆筍炒洋蔥菇的五行色彩豐富。記者戴永華／攝影
芹菜燕麥餅的纖維質很高。記者戴永華／攝影
芹菜燕麥餅的纖維質很高。記者戴永華／攝影
宜蘭縣政府今天舉辦長青食堂2.0的銀髮族新菜發表會，每道菜看起來都好吃。記者戴永華／攝影
宜蘭縣政府今天舉辦長青食堂2.0的銀髮族新菜發表會，每道菜看起來都好吃。記者戴永華／攝影
金沙南瓜加入芝麻提香。記者戴永華／攝影
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衛生局 銀髮族 食譜 宜蘭

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