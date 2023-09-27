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中央沒「中華民國」 基隆文化中心外輪播國旗飄揚動畫

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
中央沒「中華民國」，基隆文化中心外輪播國旗飄揚動畫。圖／基隆市政府提供
中央沒「中華民國」，基隆文化中心外輪播國旗飄揚動畫。圖／基隆市政府提供

今年雙十國慶，中央的國慶主視覺，中華民國意象被消失。基隆市長謝國樑表示，民進黨執政後一直刻意淡化「中華民國」，基隆今年國慶活動，會強化中華民國及國旗的元素。市府今宣布，10月1至11日晚間7至9點，於文化中心外牆輪播「國旗飄揚」動畫，市區也會出現近2千面國旗旗海。

市府發言人余治明、民政處長張淵翔今說明，10月1至11日晚間7點至9點，於文化中心外牆輪播，期間限定的國旗飄揚動畫，邀請民眾共同來感受國慶的喜悅及國家生日的氛圍。

余治明表示，市府規畫以文化中心的白色外牆，作為城市的大型投影布幔，播放國旗飄揚動畫，動畫畫面開始為親子和樂的溫馨家庭，接續出現甜蜜的情侶、孕有新生命的夫妻、充滿活力的運動人物以及各行各業的百工職人等。

余治明指出，這部片長30秒的動畫，以有愛城市的人物與精神為主軸，選在文化中心建築外牆播放，橫跨中秋節及國慶日兩大連假，連續11天晚間讓大國旗能在基隆飄揚，體驗基隆的國慶景緻。

張淵翔表示，除在文化中心可看到國旗動畫，在仁愛區行政大樓、還有安樂區公所，也都有會巨幅國旗裝飾。在七個行政區街道也會掛上國旗，分別在安樂區安樂行政大樓周邊、七堵區光明路-明德一路-泰安隧道口沿線、暖暖區水源橋、中山區中華路-文化路-中山區公所、信義區田寮河畔、仁愛區南榮路-愛三路-仁愛區公所、中正區中正路-祥豐街-北寧路-調和街。

基隆市預計會出現1800多面國旗，其中七區行政區公所合計約900面國旗，社會處另外規畫860面，其中有60為高空懸掛，工務處施掛60面。

中央沒「中華民國」，基隆文化中心外輪播國旗飄揚動畫。記者游明煌／攝影
中央沒「中華民國」，基隆文化中心外輪播國旗飄揚動畫。記者游明煌／攝影

國旗 國慶 動畫

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