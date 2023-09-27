台東藍海生活節28日登場 活水湖演出璀璨水舞
台東縣政府舉辦「藍海生活節」，28日晚間將在台東活水湖登場，每晚6時30分至9時有璀璨的水舞演出，開幕當天邀請阿美族知名歌手范逸臣表演。
台東縣國際發展及計畫處新聞傳播科長陳青玉今天告訴中央社記者，這2天在活水湖測試水舞演出，璀璨吸睛，28日正式登場時，在音響效果配合下會更完美，絕對是難得一見的美景。
陳青玉說，藍海生活節28日開幕邀請范逸臣演出，活水湖水舞展演於9月29日至10月1日連續3天、每晚6時30分至9時，每半小時演出1場次。
今年活動在海洋委員會的支持下，延續「海就是生活」主軸，在活水湖辦理30場次水域舟船體驗，包含台東傳統的阿美族竹筏、蘭嶼拼板舟，以及現代SUP立式划槳、支架大洋舟及獨木舟等共5種水域舟船體驗，現場還有如月桃葉編織等部落文化手作體驗，還有海洋美食市集，歡迎民眾來台東享受台東在地藍海日常。
台東縣政府交通及觀光發展處表示，無光害的活水湖造就了水舞展演的絕佳場地，但夜間水舞展演期間民眾要注意安全，活水湖水域設置抽水馬達、燈光及電力等硬體設備，展演期間切勿下水。
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