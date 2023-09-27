花蓮失智人口近5千人 衛生局偕5醫院開設一條龍門診

衛福部公布失智症盛行率推估，花蓮縣內50歲以上失智人口約有4862人。花蓮縣衛生局偕同5家醫院，成立失智共同照顧中心，開設「一條龍」確診門診，整合醫療資源，讓原本需要至醫院2、3次才能完成確診失智的長者，僅需1趟至醫院就能完成評估，還可轉銜長照服務。

花蓮失智共同照顧中心由花蓮慈濟醫院、門諾醫院、門諾壽豐分院、玉里慈濟醫院及台北榮民總醫院玉里分院5家醫院成立，整合高齡精神科、檢驗科、影像學攝影、心理師評估及護理師等專業人員，診斷失失智症一次到位。

衛生局長朱家祥指出，依衛生福利部統計資料，花蓮縣失智確診率全國第一，經過6年的努力，失智確診率從2018年25%增加至今年99%，經確診的個案透過醫療院所、13鄉鎮市衛生所及社區服務據點連成的照護網，讓隱藏在社區中的失智長者可藉由據點活動，達到就醫及防治目的。

除了縣內失智共照中心及37處失智照顧服務據點以失智為對象外，長照也提供多元照顧方案供民眾選擇，例如社區中短時的臨托256處據點服務，其中有半日及全日照顧中心及家庭托顧，以及24小時住宿式機構、小規模多機能中心、失智症團體家屋，讓不同階段的失智症個案都有專業的照顧。

衛生局表示，透過各鄉鎮市公所、警察局、衛生所、社區服務據點、商店等宣導，提供民眾對於失智症的認識，落實早期發現延緩失智，減緩家屬照顧失智者的負荷。若家中確診失智症者有照護的疑問及需求，可撥打長照專線1966，或致電縣內5家失智症共同照護中心，或上網花蓮縣長期照顧中心—失智專區查詢相關訊息。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線