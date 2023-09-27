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救護車助送醫 家屬捐車圓母遺願

聯合報／ 記者徐白櫻／台東報導
蕭家以「蕭清逢、蕭蘇瓊娥」名義捐贈救護車給台東消防局，縣長饒慶鈴（右三）代表接受。記者徐白櫻／攝影
蕭家以「蕭清逢、蕭蘇瓊娥」名義捐贈救護車給台東消防局，縣長饒慶鈴（右三）代表接受。記者徐白櫻／攝影

台東縣民蕭蘇瓊娥生前任職衛生所，晚年常叫救護車就醫，一直希望捐救護車充實醫療設備，家人昨捐贈1輛全新救護車給台東縣消防局，完成她遺願；消防局表示，台東縣幅員廣闊，救護車送醫平均時間全國最長，感謝各界支持，現兼具「行動急診室」功能救護車已達13輛。

救護車捐贈人蕭錦銘昨以雙親名字捐贈1輛價值320萬元救護車，消防局昨辦理捐贈儀式，縣長饒慶鈴感謝蕭家善舉，強調兼具行動急診室功能的救護車對台東非常重要，後續將安裝相關設備、加入急救行列。

蕭錦銘說，父親蕭清逢是鐵工出身、母親蕭蘇瓊娥曾任衛生所護士，家中是平凡家庭，雙親一向樂善好施，母親晚年身體不適，常需要救護車送醫，去年病逝前即有意捐救護車，家人決定捐買救護車替她「做功德」。

消防局長管建興指出，台東從長濱鄉到台東市區距離100公里，一般救護車4年可汰換，台東要用到7至8年才能換；台東去年OHCA（到院前心肺功能停止）急救成功率達30.61％，將培訓更多高級救護員，讓更多救護車具行動急診功能。

台東縣去年緊急救護出勤1萬5577件，每月救護勤務近1300件，平均送醫時間全國最長，消防局推動「護心計畫」搶救心肌梗塞病患，強化車上救護器材升級至行動急診室功能。

救護車 台東 衛生所

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捐救護車替已故護士母「做功德」 台東行動急救車增至13輛

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