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基隆明年總預算 債務估少1億
基隆市113年度總預算歲入及歲出編列完成，因應基隆捷運編列1億及推展各項市政建設，仍勉力償還債務，相較於市長謝國樑剛上任時債務餘額67億元，預估明年底債務餘額66億，減少1億元。青年電動車政策未編列，後續經費將放在追加預算。水陸兩棲運具（鴨子船）正夯，市府計畫引進，前往日本考察後，編列5千萬要購買2艘。
基隆市主計處處長賴慶純、市府發言人余治明、產發處長林鼎超，昨天主持市政會議後記者會，宣布基隆市113年度總預算歲入及歲出編列概況。
余治明說，基隆市113年度歲入預算238億，較112年度196億增加42億，增幅21.43%，主要為中央計畫型補助收入，增加19億；一般性補助收入增加9億、統籌分配稅款增8億，及軍公教調整待遇補助經費2億8222萬。113年度歲出240億，較112年度196億增加44億，增幅22.77%。歲出預算以教育科學文化支出78億最高，占32%；社福支出編列44億餘元，占18%；經濟發展支出編列31億餘元，占13%。
青年電動車政見今年度追加3億多元，明年卻未編列。余解釋，青年電動機車專案計畫今年9月底開放申請，因接近年底，計畫經費橫跨至113年持續執行，考量電動機車交車進度與時程，會將後續經費放在追加預算，以免影響預算執行進度。
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