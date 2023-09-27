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封閉3年改建 花蓮市新農兵橋終於通車

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
花蓮市農兵橋是民眾往返市區及美崙地區的要道之一，受0206地震影響封閉改建，經過3年於近期竣工，昨終於正式開放通車。記者王思慧／攝影
花蓮市農兵橋是民眾往返市區及美崙地區的要道之一，受0206地震影響封閉改建，經過3年於近期竣工，昨終於正式開放通車。記者王思慧／攝影

花蓮市農兵橋是民眾往返市區及美崙地區的要道之一，受0206地震影響封閉改建，經過3年於近期竣工，昨終於正式開放通車。市公所表示，由於缺工缺料，又遇上疫情與颱風，經費也從4500萬元漲到逾5000萬元，在大家的努力下才完工，感謝鄉親的體諒。

新農兵橋長84公尺、橋面拓寬至10公尺，在2018年市公所與嘉義市嘉邑行善團，簽訂公共設施捐贈合約書，於2020年封路改建，這一封就長達3年，引發民怨橋蓋太久。

花蓮市長魏嘉彥向大家致歉表示，因為缺工缺料，原物料更上漲一度短缺，感謝嘉邑行善團特別去找高雄的廠商，協助將原物料送到花蓮，將橋梁周邊設施安裝完成，也很關心工程進度，就是希望把橋梁做到最好。

嘉邑行善團理事長徐文志說，在興建的過程中，除了既有的監造品質要求，也要接受監造單位市公所的查核。這陣子疫情的關係，面臨缺工的問題，工資上漲等，行善團需要透過募款集資來支應。

徐文志說，原物料與預力梁要從西部運過來，光是路程就要經費與成本；還有河川整治與護岸維護等，雖然不是橋梁本身，不過都願意做，而這些都是當初沒有預期到的，因此完工時程比較晚。

縣議員魏嘉賢指出，0206地震發生後，農兵橋成為危橋封閉拆除，期間遇到疫情、缺工缺料等問題與困難，所幸嘉邑行善團、市代表會的支持，與鄉親的體諒，讓橋梁能興建完成，希望新橋通車，讓地方交通更便利。

疫情 花蓮

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