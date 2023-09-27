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羅東擬交回水利溝 農水署拒接手

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導

農田水利會已變成政府機關，水利溝渠再由鄉鎮市公所維護管理實無道理，宜蘭羅東鎮公所昨在縣務會議，請求縣府協助交回農田水利署維管，以求管用合一；農田水利署宜蘭管理處表示，無灌溉功能溝渠可以「報廢」，若求管用合一， 也可「有償撥用」給公所。

羅東鎮公所人員指出，「有償撥用」合理嗎？買這些廢水溝需要花鎮公所二億餘元，真的是「呷人夠夠」，縣政府水資處表示，農田水利會已改制成政府機關，同屬為民服務單位，要求公所花大錢購買沒有用途的水利溝地，說不過去，近日會邀集相關單位協商找出解決對策。

羅東鎮長吳秋齡表示，農田水利會早年是公法人性質，有鑑於部分灌溉溝渠是農民出錢出力完成，民國104年透過縣政府協調，都市計畫已無農田灌溉功能的渠道，現況仍有市區排水使用時，請鄉鎮市公所負責清潔維護。

農田水利會於民國109年10月改制成為公家機關，現在是農業部農田水利署，其公法人身分消失，吳秋齡認為，過渡時期負責維管是還好，但如今大家都屬於政府機關，水利溝渠應該回歸農田水利署負責維管。

羅東鎮屬於商業城鎮，水利溝渠雜草汙泥易產生惡臭，民眾也反映受不了。鎮公所請農田水利署宜蘭管理處會勘時，基於改制後時空背景不同，要求農田水利署宜蘭管理處接手維管，但管理處不願意接管，建議鎮公所購買溝渠水利地。

農田水利署宜蘭管理處長朱清勇表示，都市計畫範圍擴大後農作面積減少，部分早年灌溉排水溝不用，現兼具市區排水功能，使用標的不同，對這些沒有灌溉用途溝渠，他們可以「報廢」，若是要求管用合一，鄉鎮市公所也可有償撥用，要不然就維持現況，繼續由公所負責維管。

水利署 宜蘭 羅東

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