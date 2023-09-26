快訊

陳零九損失15％資產！香港幣圈JPEX詐騙案燒到台灣 金管會說話了

寶可夢中心Pokemon Center TAIPEI吉祥物就是它們！12月新光三越A11登場、店內模樣曝

這男人太狠了！JoemanYT頻道觀看次數「突破10億點閱」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

連續5年三節送禮盒給弱勢生 童子瑋幫他圓心中小小善念

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市在報關行工作的劉先生，連續5年透過議長童子瑋，在三節致贈禮盒給中低收入戶的孩子。記者游明煌／翻攝
基隆市在報關行工作的劉先生，連續5年透過議長童子瑋，在三節致贈禮盒給中低收入戶的孩子。記者游明煌／翻攝

基隆市在報關行工作的劉先生，連續5年透過議長童子瑋，在三節致贈禮盒給中低收入戶的孩子，包含信義、仁愛、成功與南榮國小，至今已有千位小朋友受惠。今年中秋節劉先生準備1百盒月餅禮盒，他說，「這只是我自己心中小小的善念」。

議長童子瑋今天把月餅禮盒贈給成功國小的弱勢家庭小朋友，小朋友拿到月餅很高興，有人說要拿回去給阿公、阿嬤一起吃。

童子瑋說，這是善心人士劉先生的心意，劉先生的善心令人感動，希望這份屬於基隆人的感動能夠持續，讓更多人看見，影響到更多需要愛心的地方。

劉先生連續5年，利用三節致贈禮盒給中低收入戶的孩子，包含信義、仁愛、成功與南榮國小至今已有千位小朋友受惠。

童子瑋表示，不要看劉先生外表嚴肅，其實他的內心也有柔軟的一面，非常感謝他持續多年的善舉，讓這些小朋友逢年過節能與家人感受溫暖，讓善心不斷循環。

多年善舉首次露面的劉先生表示，他不是多特別的人，社會上有許多願意伸出援手的人，只是礙於沒有管道，基隆有很多需要幫忙的人，如同今天的國小弱勢生，他只是完成自己心中小小的善念。

成功國小校長陳怡君指出，感謝議與劉先生每逢佳節都會準備禮物給弱勢家庭的孩子，讓孩子們感受到社會溫暖，相信他們長大後也會懂得回饋社會，幫助別人。

基隆市在報關行工作的劉先生，連續5年透過議長童子瑋，在三節致贈禮盒給中低收入戶的孩子。記者游明煌／翻攝
基隆市在報關行工作的劉先生，連續5年透過議長童子瑋，在三節致贈禮盒給中低收入戶的孩子。記者游明煌／翻攝

童子瑋 月餅 基隆

延伸閱讀

基隆安樂國小學生跳六佾舞祭孔 家長猛拍攝留成長記錄

賴清德希望陳吉仲離職？童子瑋澄清：賴無法干預行政權

基隆28對新人聯合婚禮 有一對因基隆廟口吃水煎包邂逅

影／基隆老鷹嘉年華封街大遊行 森巴女郎熱情打頭陣

相關新聞

羅東公所代管廢水溝要求回歸 農田署拒絕接手喊「報廢」

農田水利會已變成政府機關，水利溝渠再由鄉鎮市公所維護管理實無道理，宜蘭縣羅東鎮公所今天在縣務會議，請求縣府協助交回農田水...

宜蘭勁好TOP10好食好物出爐 膽肝融入肉排奪獎令人驚豔

宜蘭勁好TOP10的好食、好物及網路人氣得獎名單出爐，從169件參選美食及商品中，選出60件，今天由縣長林姿妙及國際星級...

林保署花蓮分署送別86歲老樟樹 木材再利用製筆、手機架

花蓮縣瑞穗國小旁有一棵樹齡高達86年的樟樹，卻在2年前感染褐根病，儘管已施打藥劑卻治療無效枯死，為避免老樹傾倒，林業及自...

鋼索鏽蝕！寒溪吊橋再不補強恐有危險 宜蘭大同鄉公所求援

大同鄉寒溪吊橋是宜蘭縣最長也最美的鋼索吊橋，朱紅色橋面彩繪的菱形圖騰，象徵祖靈之眼，成為網美打卡景點之一；但使用長達33...

中秋節連假「藍海節」 台東活水湖水舞秀搶先曝光

台東「2023藍海生活節」預定從9月29日至10月1日舉辦，活水湖每晚將有6場次水舞展演。昨晚進行施放測試，變幻萬千的燈...

歷經疫情、颱風缺工缺料封3年 花蓮市新農兵橋今天通車

花蓮市農兵橋是民眾往返市區及美崙地區的要道之一，受0206地震影響封閉改建，經過3年於近期竣工，今天終於正式開放通車。針...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦