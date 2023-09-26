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連續5年三節送禮盒給弱勢生 童子瑋幫他圓心中小小善念
基隆市在報關行工作的劉先生，連續5年透過議長童子瑋，在三節致贈禮盒給中低收入戶的孩子，包含信義、仁愛、成功與南榮國小，至今已有千位小朋友受惠。今年中秋節劉先生準備1百盒月餅禮盒，他說，「這只是我自己心中小小的善念」。
議長童子瑋今天把月餅禮盒贈給成功國小的弱勢家庭小朋友，小朋友拿到月餅很高興，有人說要拿回去給阿公、阿嬤一起吃。
童子瑋說，這是善心人士劉先生的心意，劉先生的善心令人感動，希望這份屬於基隆人的感動能夠持續，讓更多人看見，影響到更多需要愛心的地方。
劉先生連續5年，利用三節致贈禮盒給中低收入戶的孩子，包含信義、仁愛、成功與南榮國小至今已有千位小朋友受惠。
童子瑋表示，不要看劉先生外表嚴肅，其實他的內心也有柔軟的一面，非常感謝他持續多年的善舉，讓這些小朋友逢年過節能與家人感受溫暖，讓善心不斷循環。
多年善舉首次露面的劉先生表示，他不是多特別的人，社會上有許多願意伸出援手的人，只是礙於沒有管道，基隆有很多需要幫忙的人，如同今天的國小弱勢生，他只是完成自己心中小小的善念。
成功國小校長陳怡君指出，感謝議與劉先生每逢佳節都會準備禮物給弱勢家庭的孩子，讓孩子們感受到社會溫暖，相信他們長大後也會懂得回饋社會，幫助別人。
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