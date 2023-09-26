快訊

台灣Pokemon Center TAIPEI吉祥物就是它們！12月新光三越A11登場、店內模樣曝

數位原生世代揭密／社群如雙面刃有好事有壞事 高三生愛用Study With Me讀書變自律！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

林保署花蓮分署送別86歲老樟樹 木材再利用製筆、手機架

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣瑞穗國小旁有一棵樹齡高達86年的樟樹，卻在2年前感染褐根病枯死，林業及自然保育署花蓮分署與社區民眾達成共識，決定移除老樹。圖／林保署花蓮分署提供
花蓮縣瑞穗國小旁有一棵樹齡高達86年的樟樹，卻在2年前感染褐根病枯死，林業及自然保育署花蓮分署與社區民眾達成共識，決定移除老樹。圖／林保署花蓮分署提供

花蓮縣瑞穗國小旁有一棵樹齡高達86年的樟樹，卻在2年前感染褐根病，儘管已施打藥劑卻治療無效枯死，為避免老樹傾倒，林業及自然保育署花蓮分署與社區民眾達成共識，決定移除老樹，原地新種2株台灣特有種牛樟苗，象徵延續生命。老樹木材回收再利用，回饋國小與社區等單位。

花蓮縣有300多棵老樹列管受保護，其中位於瑞穗國小旁，樹木列冊清單編號「瑞穗10」的樟樹，樹胸圍有4公尺多，土地所有權人為林保署花蓮分署。

花蓮分署表示，經林業試驗所在2021年5月診斷這棵老樹，發現感染褐根病恐無法根治，諮詢專家意見施予治療，但經歷2年藥劑治療仍無法康復，今年2月經特有生物研究中心植物組團隊會勘，採取根部樣本檢測，確認老樹已枯死。

為避免老樹傾倒影響公共安全，花蓮分署與瑞穗地區關心老樹的單位、社區及民眾達成共識並移除，同時在原地新植2株台灣特有種牛樟實生苗，傳承老樹的精神，象徵新生命新希望，盼百年後成為社區居民的守護者。

花蓮分署表示，老樹木材運回裁切再利用，製作成木筆、手機架與其他產品，將回饋瑞穗村與瑞穗國小等社區及學校單位。

另外，花蓮分署特別舉辦一場特別的移除活動，以虔誠敬畏的心祈福祭拜，向老樹說再見，感謝樹齡高達86年的瑞穗老樹守護當地社區環境。

樟樹老樹木材回收再利用，回饋瑞穗國小與社區等單位。圖／林保署花蓮分署提供
樟樹老樹木材回收再利用，回饋瑞穗國小與社區等單位。圖／林保署花蓮分署提供
花蓮瑞穗鄉樹齡高達86年的樟樹在2年前感染褐根病，儘管藥劑治療仍無法康復，林保署花蓮分署決定移除。圖／林保署花蓮分署提供
花蓮瑞穗鄉樹齡高達86年的樟樹在2年前感染褐根病，儘管藥劑治療仍無法康復，林保署花蓮分署決定移除。圖／林保署花蓮分署提供

花蓮

延伸閱讀

高雄苓雅寮漏油案延宕多年 中油撥付1億4千萬賠償金

送別86歲老樟樹 花蓮瑞穗原地植新株展希望

墾丁社區生態旅遊創造多贏 萬里桐巡守隊成軍加入大家庭

人力短缺 雲端警衛取代夜間保全

相關新聞

羅東公所代管廢水溝要求回歸 農田署拒絕接手喊「報廢」

農田水利會已變成政府機關，水利溝渠再由鄉鎮市公所維護管理實無道理，宜蘭縣羅東鎮公所今天在縣務會議，請求縣府協助交回農田水...

宜蘭勁好TOP10好食好物出爐 膽肝融入肉排奪獎令人驚豔

宜蘭勁好TOP10的好食、好物及網路人氣得獎名單出爐，從169件參選美食及商品中，選出60件，今天由縣長林姿妙及國際星級...

林保署花蓮分署送別86歲老樟樹 木材再利用製筆、手機架

花蓮縣瑞穗國小旁有一棵樹齡高達86年的樟樹，卻在2年前感染褐根病，儘管已施打藥劑卻治療無效枯死，為避免老樹傾倒，林業及自...

鋼索鏽蝕！寒溪吊橋再不補強恐有危險 宜蘭大同鄉公所求援

大同鄉寒溪吊橋是宜蘭縣最長也最美的鋼索吊橋，朱紅色橋面彩繪的菱形圖騰，象徵祖靈之眼，成為網美打卡景點之一；但使用長達33...

中秋節連假「藍海節」 台東活水湖水舞秀搶先曝光

台東「2023藍海生活節」預定從9月29日至10月1日舉辦，活水湖每晚將有6場次水舞展演。昨晚進行施放測試，變幻萬千的燈...

歷經疫情、颱風缺工缺料封3年 花蓮市新農兵橋今天通車

花蓮市農兵橋是民眾往返市區及美崙地區的要道之一，受0206地震影響封閉改建，經過3年於近期竣工，今天終於正式開放通車。針...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦