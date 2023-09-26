林保署花蓮分署送別86歲老樟樹 木材再利用製筆、手機架

花蓮縣瑞穗國小旁有一棵樹齡高達86年的樟樹，卻在2年前感染褐根病，儘管已施打藥劑卻治療無效枯死，為避免老樹傾倒，林業及自然保育署花蓮分署與社區民眾達成共識，決定移除老樹，原地新種2株台灣特有種牛樟苗，象徵延續生命。老樹木材回收再利用，回饋國小與社區等單位。

花蓮縣有300多棵老樹列管受保護，其中位於瑞穗國小旁，樹木列冊清單編號「瑞穗10」的樟樹，樹胸圍有4公尺多，土地所有權人為林保署花蓮分署。

花蓮分署表示，經林業試驗所在2021年5月診斷這棵老樹，發現感染褐根病恐無法根治，諮詢專家意見施予治療，但經歷2年藥劑治療仍無法康復，今年2月經特有生物研究中心植物組團隊會勘，採取根部樣本檢測，確認老樹已枯死。

為避免老樹傾倒影響公共安全，花蓮分署與瑞穗地區關心老樹的單位、社區及民眾達成共識並移除，同時在原地新植2株台灣特有種牛樟實生苗，傳承老樹的精神，象徵新生命新希望，盼百年後成為社區居民的守護者。

花蓮分署表示，老樹木材運回裁切再利用，製作成木筆、手機架與其他產品，將回饋瑞穗村與瑞穗國小等社區及學校單位。