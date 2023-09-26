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羅東公所代管廢水溝要求回歸 農田署拒絕接手喊「報廢」

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
廢水溝易長雜草及惡臭，以前由鄉鎮市公所清潔維護，如今農田水利會改制成為政府機關，公所要求回歸農田水利署自己去管理。圖／羅東鎮公所提供
廢水溝易長雜草及惡臭，以前由鄉鎮市公所清潔維護，如今農田水利會改制成為政府機關，公所要求回歸農田水利署自己去管理。圖／羅東鎮公所提供

農田水利會已變成政府機關，水利溝渠再由鄉鎮市公所維護管理實無道理，宜蘭縣羅東鎮公所今天在縣務會議，請求縣府協助交回農田水利署維管，以求管用合一；對此，農田水利署宜蘭管理處表示，無灌溉功能溝渠可以「報廢」，若求管用合一， 也可有償撥用給公所。

羅東鎮公所一聽「有償撥用」，反問這樣合理嗎？買這些廢水溝需要花鎮公所二億餘元，真的是「呷人夠夠」。鎮長吳秋齡表示，農田水利會早年是公法人性質，有鑑於部分灌溉溝渠是農民出錢出力完成，104年透過縣政府協調，都市計畫已無農田灌溉功能的渠道，現況仍有市區排水使用時，請鄉鎮市公所負責清潔維護。

農田水利會於民國109年10月改制成為公家機關，現在是農業部農田水利署，其公法人身份消失，吳秋齡認為，過度時期負責維管是還好，但如今大家都屬於政府機關，水利溝渠應該回歸農田水利署負責維管。

據了解，羅東鎮屬於商業城鎮，水利溝渠雜草汙泥易產生惡臭，民眾受不了。鎮公所請農田水利署宜蘭管理處會勘時，基於改制後時空背景不同，要求農田水利署宜蘭管理處接手維管，但管理處不願意接管，建議鎮公所購買溝渠水利地。

農田水利署宜蘭管理處長朱清勇表示，都市計畫範圍擴大後農作面積減少，部分早年灌溉排水溝不用，現兼具市區排水功能，使用標的不同，對這些沒有灌溉用途溝渠，他們可以「報廢」，若是要求管用合一，鄉鎮市公所也可有償撥用，要不然就維持現況，繼續由公所負責維管。

縣政府水資處表示，農田水利會已改制成政府機關，同屬為民服務單位，要求公所花大錢購買沒有用途的水利溝地，說不過去，近日會邀集相關單位協商找出解決對策。

廢水溝易長雜草及惡臭，以前由鄉鎮市公所清潔維護，如今農田水利會改制成為政府機關，公所要求回歸農田水利署自己去管理。圖／羅東鎮公所提供
廢水溝易長雜草及惡臭，以前由鄉鎮市公所清潔維護，如今農田水利會改制成為政府機關，公所要求回歸農田水利署自己去管理。圖／羅東鎮公所提供
廢水溝易長雜草及惡臭，以前由鄉鎮市公所清潔維護，如今農田水利會改制成為政府機關，公所要求回歸農田水利署自己去管理。圖／羅東鎮公所提供
廢水溝易長雜草及惡臭，以前由鄉鎮市公所清潔維護，如今農田水利會改制成為政府機關，公所要求回歸農田水利署自己去管理。圖／羅東鎮公所提供

水利署 宜蘭 農田水利會

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