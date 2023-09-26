鋼索鏽蝕！寒溪吊橋再不補強恐有危險 宜蘭大同鄉公所求援

大同鄉寒溪吊橋是宜蘭縣最長也最美的鋼索吊橋，朱紅色橋面彩繪的菱形圖騰，象徵祖靈之眼，成為網美打卡景點之一；但使用長達33年，如今傳出鋼索拉力疲乏，鋼索錨固於錨座水泥界面的鋼件鏽蝕，必須把整個結構敲除補強、錨碇、鋼纜更新，估算需6850萬元。

寒溪吊橋1990年完工，全長324公尺，位處幽靜山區，是大同鄉地標，連結華興、寒溪兩個部落，2017年寒華大橋落成啟用後取代吊橋，成連絡兩個部落的交通要道；由於寒溪吊橋造型優美，雖非交通橋梁，近年來轉型觀光用途，每年七夕情人節時，大同鄉公所舉辦活動把寒溪吊橋裝點浪漫燈飾，化身為一座浪漫的空中步道，打響知名度。

如今卻傳出，寒溪吊橋再不更換鋼索及基座結構，恐有危險之虞，大同鄉公所秘書陳成功今天在縣務會議表示，歷年來颱風、地震及開放旅遊下，鋼索及索件高頻率拉長變形，恐將已達金屬或拉力疲乏極限，且由於橋梁施工工法乃將鋼索直接錨固於橋塔或錨座水泥，近來更發現界面出現鋼件鏽蝕，除非將其結構敲除，否則無法抽換。

陳成功強調，考量寒溪吊橋形象已深固於國人印象，計畫以原有塔式型態予以補強及汰换結構構件，維護部落環境景觀及旅遊，限於公所財政拮据無力辦理改善，盼透過縣政府爭取補助6850萬元。

縣府交通處表示，寒溪吊橋非道路橋梁，屬於觀光性質，若要向交通部、內政部爭取經費較為困難，建議向觀光局或原住民族委員會爭取補助計畫；民政處說，原民會初步認為這橋不屬於特色道路補助範圍。