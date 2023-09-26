快訊

證實韓國瑜10月促藍白合 趙少康：侯友宜絕不可能當副手

西班牙小鎮色情風暴！未成年少女集體被AI合成裸照

亞運跆拳道／過不了駱宗詩！羅嘉翎摘銀落淚 被安慰堅強回：沒事啦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鋼索鏽蝕！寒溪吊橋再不補強恐有危險 宜蘭大同鄉公所求援

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
寒溪吊橋的混凝土出現裂縫。圖／大同鄉公所提供
寒溪吊橋的混凝土出現裂縫。圖／大同鄉公所提供

大同鄉寒溪吊橋是宜蘭縣最長也最美的鋼索吊橋，朱紅色橋面彩繪的菱形圖騰，象徵祖靈之眼，成為網美打卡景點之一；但使用長達33年，如今傳出鋼索拉力疲乏，鋼索錨固於錨座水泥界面的鋼件鏽蝕，必須把整個結構敲除補強、錨碇、鋼纜更新，估算需6850萬元。

寒溪吊橋1990年完工，全長324公尺，位處幽靜山區，是大同鄉地標，連結華興、寒溪兩個部落，2017年寒華大橋落成啟用後取代吊橋，成連絡兩個部落的交通要道；由於寒溪吊橋造型優美，雖非交通橋梁，近年來轉型觀光用途，每年七夕情人節時，大同鄉公所舉辦活動把寒溪吊橋裝點浪漫燈飾，化身為一座浪漫的空中步道，打響知名度。

如今卻傳出，寒溪吊橋再不更換鋼索及基座結構，恐有危險之虞，大同鄉公所秘書陳成功今天在縣務會議表示，歷年來颱風、地震及開放旅遊下，鋼索及索件高頻率拉長變形，恐將已達金屬或拉力疲乏極限，且由於橋梁施工工法乃將鋼索直接錨固於橋塔或錨座水泥，近來更發現界面出現鋼件鏽蝕，除非將其結構敲除，否則無法抽換。

陳成功強調，考量寒溪吊橋形象已深固於國人印象，計畫以原有塔式型態予以補強及汰换結構構件，維護部落環境景觀及旅遊，限於公所財政拮据無力辦理改善，盼透過縣政府爭取補助6850萬元。

縣府交通處表示，寒溪吊橋非道路橋梁，屬於觀光性質，若要向交通部、內政部爭取經費較為困難，建議向觀光局或原住民族委員會爭取補助計畫；民政處說，原民會初步認為這橋不屬於特色道路補助範圍。

「大家對這座橋有感情了」，縣長林姿妙說，寒溪吊橋很有特色，也很漂亮，重蓋可惜了，近日將安排民政處、交通處共同會勘，向中央原住民委員會爭取經費。

橋梁構件嚴重鏽蝕。圖／大同鄉公所提供
橋梁構件嚴重鏽蝕。圖／大同鄉公所提供
寒溪吊橋的橋梁構件遺失及嚴重鏽蝕。圖／大同鄉公所提供
寒溪吊橋的橋梁構件遺失及嚴重鏽蝕。圖／大同鄉公所提供
寒溪吊橋共5座橋塔，最高15公尺，造型特殊優美，但使用至今33年，鋼索的基座界面鏽蝕，亟待敲除結構補強。圖／大同鄉公所提供
寒溪吊橋共5座橋塔，最高15公尺，造型特殊優美，但使用至今33年，鋼索的基座界面鏽蝕，亟待敲除結構補強。圖／大同鄉公所提供
七夕情人節，宜蘭縣大同鄉「寒溪吊橋」化身成為浪漫的空中廊道。圖／大同鄉公所提供
七夕情人節，宜蘭縣大同鄉「寒溪吊橋」化身成為浪漫的空中廊道。圖／大同鄉公所提供
大同鄉寒溪吊橋是宜蘭縣最長也最美的鋼索吊橋，朱紅色橋面彩繪的菱形圖騰，象徵祖靈之眼，成為網美打卡景點之一，如今需要結構補強。圖／大同鄉公所提供
大同鄉寒溪吊橋是宜蘭縣最長也最美的鋼索吊橋，朱紅色橋面彩繪的菱形圖騰，象徵祖靈之眼，成為網美打卡景點之一，如今需要結構補強。圖／大同鄉公所提供
七夕情人節，宜蘭縣大同鄉「寒溪吊橋」化身成為浪漫的空中廊道。圖／大同鄉公所提供
七夕情人節，宜蘭縣大同鄉「寒溪吊橋」化身成為浪漫的空中廊道。圖／大同鄉公所提供

吊橋 原住民 情人節

延伸閱讀

影／大直坍塌屋 「大鋼牙」開拆5樓粉塵不斷...急灑水

影／台電6500人淨灘 高美濕地拾獲鏽蝕瓦斯鋼瓶嚇壞眾人

南投東山吊橋改善後斷裂 公所告廠商應保固遭駁

竹北市區2路燈基座鏽蝕掏空 議員憂新竹風大傾倒砸傷學生

相關新聞

羅東公所代管廢水溝要求回歸 農田署拒絕接手喊「報廢」

農田水利會已變成政府機關，水利溝渠再由鄉鎮市公所維護管理實無道理，宜蘭縣羅東鎮公所今天在縣務會議，請求縣府協助交回農田水...

林保署花蓮分署送別86歲老樟樹 木材回收再利用

花蓮縣瑞穗國小旁有一棵樹齡高達86年的樟樹，卻在2年前感染褐根病，儘管已施打藥劑卻治療無效枯死，為避免老樹傾倒，林業及自...

鋼索鏽蝕！寒溪吊橋再不補強恐有危險 宜蘭大同鄉公所求援

大同鄉寒溪吊橋是宜蘭縣最長也最美的鋼索吊橋，朱紅色橋面彩繪的菱形圖騰，象徵祖靈之眼，成為網美打卡景點之一；但使用長達33...

中秋節連假「藍海節」 台東活水湖水舞秀搶先曝光

台東「2023藍海生活節」預定從9月29日至10月1日舉辦，活水湖每晚將有6場次水舞展演。昨晚進行施放測試，變幻萬千的燈...

歷經疫情、颱風缺工缺料封3年 花蓮市新農兵橋今天通車

花蓮市農兵橋是民眾往返市區及美崙地區的要道之一，受0206地震影響封閉改建，經過3年於近期竣工，今天終於正式開放通車。針...

基捷編1億、電動車沒編入 基隆明年總預算債務少1億元

基隆市113年度總預算歲入及歲出編列完成，除因應基隆捷運編列1億及推展各項市政建設之餘，仍勉力償還債務，相較於市長謝國樑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦