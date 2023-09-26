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中秋節連假「藍海節」 台東活水湖水舞秀搶先曝光

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東森林公園活水湖水舞展演試映畫面令人驚豔。圖／台東縣府提供
台東森林公園活水湖水舞展演試映畫面令人驚豔。圖／台東縣府提供

台東「2023藍海生活節」預定從9月29日至10月1日舉辦，活水湖每晚將有6場次水舞展演。昨晚進行施放測試，變幻萬千的燈光效果令人驚艷，吸引遊客駐足觀看。縣府指出，藍海生活節9月28日晚間7點在台東森林公園活水湖辦開幕及首場水舞展演，阿美族歌手范逸臣擔任演唱嘉賓。

中秋節連假將到來，今年台東縣府在活水湖推出藍海生活節，9月29至10月1日連續3天，每晚6點30分至9點，每半小時1場次水舞秀，每日共6場次。

除水舞展演外，中秋連假期間，活水湖還有30場次的水域舟船體驗，包含傳統阿美族竹筏、蘭嶼拼板舟、現代SUP立式划槳、支架大洋舟及獨木舟等5種水域舟船體驗。

縣府說，另有月桃葉編織等部落文化手作體驗及海洋美食市集，連假來台東，可享受在地藍海日常。

台東森林公園活水湖水舞展演試映畫面之一。圖／台東縣府提供
台東森林公園活水湖水舞展演試映畫面之一。圖／台東縣府提供
台東森林公園活水湖水舞展演試映畫面令人驚豔。圖／台東縣府提供
台東森林公園活水湖水舞展演試映畫面令人驚豔。圖／台東縣府提供

台東 連假 中秋節

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