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捐救護車替母親「做功德」 台東行動急救車增至13輛

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
蕭家以「蕭清逢、蕭蘇瓊娥」捐贈1輛全新救護車給台東消防局。兒子蕭錦銘說，此舉是在幫雙親做功德，優化救護系統。記者徐白櫻／攝影
蕭家以「蕭清逢、蕭蘇瓊娥」捐贈1輛全新救護車給台東消防局。兒子蕭錦銘說，此舉是在幫雙親做功德，優化救護系統。記者徐白櫻／攝影

台東縣幅員廣闊，救護車送醫平均時間全國最長，救護車平均要行駛7至8年才能汰舊換新，主要靠民間捐贈。縣民蕭蘇瓊娥生前任職衛生所，晚年常呼叫救護車，盼捐新車充實醫療設備，家人今日完成遺願，捐贈1輛全新救護車給台東縣消防局。消防局表示，感謝社會各界關注偏鄉緊急醫療需求，兼具「行動急診室」功能的救護車達13輛。

縣府指出，台東去年緊急救護出勤件數1萬5577件，每月救護勤務近1300件，平均送醫時間全國最長。消防局陸續推動「護心計畫」搶救心肌梗塞病患，另強化車上救護器材達行動急診室功能，把醫院急診室帶至救護現場。

統一企業9月19日捐贈1輛高頂救護車，縣民蕭錦銘今日又以雙親名字捐贈1輛新車，另外還會安裝價值300萬的急救設備，全縣救護車共41輛。消防局今日舉辦捐贈儀式，縣長饒慶鈴感謝蕭家善舉，兼具行動急診室功能的救護車對台東醫療非常重要。

蕭錦銘說，父親蕭清逢是鐵工出身、母親蕭蘇瓊娥擔任衛生所護士，家中是平凡家庭，雙親一向樂善好施，母親晚年身體不適，常需要救護車送醫，去年病逝前有意捐贈救護車，家人捐助320萬，替母親「做功德」。

消防局長管建興指出，從長濱鄉到台東市區距離100公里，救護車4年可汰換，台東卻平均要用到7、8年才能換；台東去年無生命跡象患者急救成功率達30.61％，未來還要同步培訓高級救護員，讓更多救護車具備行動急診功能。

蕭家捐贈1輛高頂救護車，價值300萬元急救儀器尚未放入。記者徐白櫻／攝影
蕭家捐贈1輛高頂救護車，價值300萬元急救儀器尚未放入。記者徐白櫻／攝影
蕭家以「蕭清逢、蕭蘇瓊娥」名義捐贈1輛救護車給台東消防局，縣長饒慶鈴（右三）代表接。記者徐白櫻／攝影
蕭家以「蕭清逢、蕭蘇瓊娥」名義捐贈1輛救護車給台東消防局，縣長饒慶鈴（右三）代表接。記者徐白櫻／攝影

救護車 台東 衛生所

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