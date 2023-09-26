捐救護車替母親「做功德」 台東行動急救車增至13輛

台東縣幅員廣闊，救護車送醫平均時間全國最長，救護車平均要行駛7至8年才能汰舊換新，主要靠民間捐贈。縣民蕭蘇瓊娥生前任職衛生所，晚年常呼叫救護車，盼捐新車充實醫療設備，家人今日完成遺願，捐贈1輛全新救護車給台東縣消防局。消防局表示，感謝社會各界關注偏鄉緊急醫療需求，兼具「行動急診室」功能的救護車達13輛。

縣府指出，台東去年緊急救護出勤件數1萬5577件，每月救護勤務近1300件，平均送醫時間全國最長。消防局陸續推動「護心計畫」搶救心肌梗塞病患，另強化車上救護器材達行動急診室功能，把醫院急診室帶至救護現場。

統一企業9月19日捐贈1輛高頂救護車，縣民蕭錦銘今日又以雙親名字捐贈1輛新車，另外還會安裝價值300萬的急救設備，全縣救護車共41輛。消防局今日舉辦捐贈儀式，縣長饒慶鈴感謝蕭家善舉，兼具行動急診室功能的救護車對台東醫療非常重要。

蕭錦銘說，父親蕭清逢是鐵工出身、母親蕭蘇瓊娥擔任衛生所護士，家中是平凡家庭，雙親一向樂善好施，母親晚年身體不適，常需要救護車送醫，去年病逝前有意捐贈救護車，家人捐助320萬，替母親「做功德」。