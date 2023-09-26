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歷經疫情、颱風缺工缺料封3年 花蓮市新農兵橋今天通車

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮市新農兵橋歷經缺工缺料、疫情與颱風，封閉3年，今天正式通車。記者王思慧／攝影
花蓮市新農兵橋歷經缺工缺料、疫情與颱風，封閉3年，今天正式通車。記者王思慧／攝影

花蓮市農兵橋是民眾往返市區及美崙地區的要道之一，受0206地震影響封閉改建，經過3年於近期竣工，今天終於正式開放通車。針對外界質疑改建耗時太久問題，市公所表示，由於缺工缺料，又遇上疫情與颱風，經費也從4500萬元漲到逾5000萬元，在大家的努力下才完工，感謝鄉親的體諒。

新農兵橋長84公尺、橋面拓寬至10公尺，在2018年市公所與嘉義市嘉邑行善團，簽訂公共設施捐贈合約書，於2020年封路改建，這一封就長達3年，引發民怨橋蓋太久。花蓮市長魏嘉彥向大家致歉，表示因為缺工缺料，原物料更上漲一度短缺，感謝嘉邑行善團特別去高雄的廠商，協助將原物料送到花蓮，將橋梁周邊設施安裝完成，也很關心工程進度，就是希望把橋梁做到最好。

嘉義市嘉邑行善團理事長徐文志說，這是第一座行善團有簽約的橋梁，十分重視；在興建的過程中，除了既有的監造品質要求，也要接受監造單位市公所的查核。這陣子疫情的關係，面臨缺工的問題，工資上漲等，行善團需要透過募款集資來支應。

徐文志說，原物料與預力梁要從西部運過來，光是路程就要經費與成本；還有河川整治與護岸維護等，雖然不是橋梁本身，不過都願意做，而這些都是當初沒有預期到的，因此完工時程比較晚。

花蓮市前市長、縣議員魏嘉賢指出，在2018年0206地震發生後，農兵橋成為危橋封閉拆除，期間遇到疫情、缺工缺料等問題與困難，所幸嘉邑行善團、市代表會的支持，與鄉親的體諒，讓橋梁能興建完成，希望新橋通車後，能讓地方交通更便利。

花蓮市農兵橋是民眾往返市區及美崙地區的要道之一，受0206地震影響封閉改建，經過3年於近期竣工，今天終於正式開放通車。記者王思慧／攝影
花蓮市農兵橋是民眾往返市區及美崙地區的要道之一，受0206地震影響封閉改建，經過3年於近期竣工，今天終於正式開放通車。記者王思慧／攝影
花蓮市新農兵橋今天正式通車，市公所團隊、嘉邑行善團一行人高興地走在橋上，對新橋的品質讚譽有加。記者王思慧／攝影
花蓮市新農兵橋今天正式通車，市公所團隊、嘉邑行善團一行人高興地走在橋上，對新橋的品質讚譽有加。記者王思慧／攝影
花蓮市新農兵橋長84公尺、橋面拓寬至10公尺，有車道與人行道。記者王思慧／攝影
花蓮市新農兵橋長84公尺、橋面拓寬至10公尺，有車道與人行道。記者王思慧／攝影
花蓮市新農兵橋歷經3年工期於近期竣工，今天在橋上舉行祈福儀式並剪綵，正式開放通車。記者王思慧／攝影
花蓮市新農兵橋歷經3年工期於近期竣工，今天在橋上舉行祈福儀式並剪綵，正式開放通車。記者王思慧／攝影

花蓮 疫情

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