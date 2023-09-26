送別86歲老樟樹 花蓮瑞穗原地植新株展希望
花蓮縣瑞穗國小旁樹齡86年的樟樹感染褐根病，經歷藥劑治療無效，為避免老樹傾倒有安全之虞，林業及自然保育署與社區民眾達成共識移除，原地新植2株台灣特有種牛樟苗，象徵生命延續。
花蓮縣有300多棵列管老樹，其中位於瑞穗國小旁、受保護樹木列冊清單編號「瑞穗10」的樟樹，樹胸圍4公尺多，土地所有權人為林業及自然保育署花蓮分署。
花蓮分署表示，這株老樹2021年5月經林業試驗所診斷，已感染褐根病可能無法根治，但仍不放棄，諮詢專家意見後仍施予治療，經歷2年藥劑治療仍無法恢復，今年2月經特有生物研究中心植物組團隊會勘、採取根部樣本檢測後，確認老樹已枯死。
為避免老樹傾倒影響公共安全，與瑞穗地區關心老樹的單位、社區及民眾說明並達成共識進行移除。為了能傳承老樹的精神，花蓮分署同時在原地新植2株台灣特有種牛樟實生苗，象徵生命的延續帶來新希望，冀望百年後能成為社區居民的守護者。
林業保育署花蓮分署指出，老樹木材已運回再利用，大型原木被裁切成板材，用於製作木筆、手機架和其他產品，將回饋瑞穗村和瑞穗國小等社區及學校單位。
此外，舉辦一場特別的移除活動，以虔誠敬畏的心祈福祭拜，向老樹說再見，感謝樹齡高達86年的瑞穗老樹將近一世紀來對當地社區環境的貢獻，讓居民能永久記憶它，延續老樹的精神。
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