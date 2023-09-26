基捷編1億、電動車沒編入 基隆明年總預算債務少1億元

基隆市113年度總預算歲入及歲出編列完成，除因應基隆捷運編列1億及推展各項市政建設之餘，仍勉力償還債務，相較於市長謝國樑剛上任時債務餘額67億元，預估明年年底債務餘額為66億，減少1億元規模；青年電動車政策未編列，市府說明未來將後續經費放在追加預算，以免影響到預算的執行進度。

基隆市政府主計處處長賴慶純、市府發言人余治明、產發處處長林鼎超，今天日主持市政會議後記者會，公告基隆市113年度總預算歲入及歲出編列概況。

余治明表示，除因應基隆捷運及推展各項市政建設，仍勉力償還債務，相較於謝市長剛上任時債務餘額67億元，預估113年底債務餘額為66億，仍減少1億元規模，期以有限資源，發揮最大效益。

余治明說到，113年度歲入預算為238億，較112年度196億，增加42億，約增加21.43%，主要為中央計畫型補助收入，增加19億；一般性補助收入增加9億、統籌分配稅款增加8億及軍公教調整待遇補助經費2億8222萬。113年度歲出為240億9，較112年度196億，增加44億，約增加22.77%，主要因應中央補助計畫、墊付款轉正案件、軍公教調整待遇及各項市政推動經費等編列。

余治明說，歲出預算以教育科學文化支出編列78億為最高，占32%；另社會福利支出編列44億餘元，占18%，經濟發展支出編列31億餘元，占13%。

余治明指出，歲出預算主要有基隆市軌道建設發展基金1億元、基隆市汙水下水道系統建設計畫工程相關經費3億等19項。

對於青年電動車政見，今年度追加3億多元，但明年度未編列。余治明解釋，青年電動機車專案，計畫於今年9月底開放申請，因接近年底，該計劃經費橫跨至113年持續執行，考量電動機車交車的進度與時程，未來將後續經費放在追加預算，以免影響到預算的執行進度。