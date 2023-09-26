回響／基隆戶外滅火器全面回收後 將改里鄰長提出申請

戶外滅火器自爆案頻傳，本報昨天獨家報導基隆市消防局自明年起，分3年全面回收7千多支戶外滅火器，戶外不再新設滅火器，但議員質疑如因噎廢食。消防局坦言，目前戶外乾粉滅火器缺乏維護管理，為未來各鄰里狹窄巷道及搶救困難地區如有裝設需求，改由基層里鄰長提出需求，由民政系統辦理。

本報報導中，議員認為應全面汰換戶外舊滅火器，由專人管理，不是收回就不換新，狹小巷道仍有救火需要，欠缺的是有效管理，報導並質疑消防和民政系統欠缺統合，如多頭馬車。

消防局原計畫戶外不再新設滅火器，民政處也沒有設置計畫，但經報導提出地方的憂心後，市長謝國樑協調各單位，昨回應，將由民政系統動用預備金委外全面檢視滅火器，未來「仍會汰舊換新」，但要改置放陰涼及適合處。保管等相關的問題有待提升，但過去10多年都是這樣放。

戶外滅火器逐年回收後，未來如何設置？消防局火災預防科長黃琦初也提出說明指出，媒體報導戶外乾粉滅火器政策，主要因基隆氣候潮濕臨海，滅火器長期放置戶外，掛勾及瓶身極易銹蝕產生爆裂意外，造成市民財產損失及生命安全威脅，非優良完善之政策。

黃琦初說，戶外乾粉滅火器缺乏維護管理，未來狹窄巷道及搶救困難地區如有裝設需求，改由基層里鄰長提出需求，由民政系統辦理，並落實專人日常維護管理較為妥適。