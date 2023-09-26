回響／滅火器回收 謝國樑：會換新 改放陰涼處

戶外滅火器自爆案頻傳，本報昨報導基隆市消防局自明年起，分3年全面回收7千多支戶外滅火器，議員質疑戶外不再新設，有如因噎廢食。市長謝國樑昨回應，將由民政系統動用預備金委外全面檢視滅火器，未來「仍會汰舊換新」，但要改置放陰涼處。

議員認為，應全面汰換戶外舊滅火器，由專人管理，不是收回就不換新，狹小巷道仍有滅火需要，欠缺的是有效管理。

消防局原計畫不再新設戶外滅火器，但謝國樑昨說，經協調未來「仍會汰舊換新」，戶外現有7384具滅火器，民眾不曉得滅火器不可放室外，保管有待提升，但過去10多年都是這樣放。

謝國樑說，市府決定從預備金撥一筆預算，要求民政系統甚至里長，透過委辦案一同檢查滅火器，方便民眾緊急時可使用；市府也會和專家、學者討論，如何讓滅火器處於最適當的狀態。

消防局長向永財說，消防局分3年全面回收戶外滅火器，並不是一次全撤，10月4日會說明細節。

火災預防科長黃琦初指出，基隆氣候潮濕臨海，滅火器長期放置戶外，掛勾及瓶身極易銹蝕產生爆裂意外，造成市民財產損失及生命安全威脅。戶外乾粉滅火器缺乏維管，未來狹窄巷道及搶救困難地區如有裝設需求，改由基層里鄰長提出需求，由民政系統辦理，並落實專人日常維護管理較為妥適。