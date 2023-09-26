宜蘭公共工程優質獎揭曉 個人貢獻獎 黃竣瑋拿下

宜蘭縣公共工程優質獎評選昨天揭曉，除了土木水利工程、建築工程外，增加個人貢獻獎，43歲水利科長黃竣瑋在縣府服務14年，他承辦竹茅仔寮抽水站、蘇澳高灘地水環境改善及砂仔港抽水站新建工程，表現亮眼。

縣府自2012年創辦公共工程優質獎以來，一直是縣內優秀工程團隊努力提升建設品質的展現舞台。這次符合推薦參選資格共70件工程，經篩選推薦12件，評審委員初評後共11件通過，實地勘查及複評雙重評審，最後有優等5件及佳作2件，共計7件獲獎。

優等包括土木水利工程類第一級為縣府水利資源處的宜蘭縣壯圍抽水站及分洪道新建工程、第二級為羅東鎮公所的羅東國小暨成功國小通學廊道工程獲獎；建築工程類第一級是縣府交通處的宜蘭轉運站暨附屬設施及停車空間新建工程，第二級為文化局的歷史建築「宜蘭五穀廟」修復工程，冬山鄉公所的公設民營冬山鄉立托嬰中心興建工程。

至於首度拿下個人獎的水利資源處水利工程科長黃竣瑋畢業於中央大學，2009年進入縣府服務，曾榮獲經濟部水利績優人員獎及宜蘭縣模範公務人員，近3年辦理茅仔寮抽水站及引水渠道新建工程、蘇澳高灘地水環境改善工程及砂仔港二號抽水站新建工程，拿下3座宜蘭縣公共工程優質獎及2座行政院公共工程委員會公共工程金質獎肯定。

他表示，榮耀歸功於整個水利資源處團隊的努力，雖然地方政府能獲得的資源有限，但他一直期許自己在辦理公共工程時不僅是符合基本的品質要求，更要讓人民有感，提升地方認同感。