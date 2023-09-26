綠島交通船噴黑煙 遊客以為失火

往返台東富岡、綠島的交通船天王星客輪，出港後常冒出大量黑煙，近日情況加劇，遊客誤以為船隻在海上失火、驚恐拍照，但鄰近港口居民直言「早已見怪不怪」，都稱該船為「烏賊船」；縣府環保局表示，將發文要求業者限期改善，若未改善依法開罰。

台東往來離島船班包括天王星、綠島之星及凱旋號客輪等，其中天王星船齡最久，去年初行經綠島南寮漁港冒出濃煙，差點起火燃燒。遊客上周五又發現，天王星從富岡港出港時，船尾冒出大量黑色濃煙，從遠方觀看就像船隻起火，直到船隻出海、黑煙才慢慢消失。

天王星號客輪昨上午出航，引擎依然冒出大量濃煙，港口還瀰漫惡臭味，讓候船遊客掩鼻直言「不舒服」，納悶疑問，「環保局都不管喔」；「汽機車每年都定檢，烏賊客輪不用管嗎？」

王姓船長說明，天王星船齡近30年，機械老化加上燃燒不完全才冒黑煙，加上船舶剛開始加速時壓力不足，排放煙會比較大，約1分鐘左右會改善，公司預計明年3月更換新船。

環保局副局長陳炳伸表示，天王星客輪2019年曾被檢舉排放黑煙，當年即依空汙法開罰2萬元，本月6日巡查人員又發現該船排放黑煙，公文已簽核，要求業者在11月30日前改善，若未完成將再依法開罰。