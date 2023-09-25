謝國樑盼引進「物流及供應鏈管理」課程 邀美學者座談

基隆市政府今天邀請美國喬治亞理工學院亞太區執行長詹斯敦、喬治亞理工學院教授 Benoit Montreuil，在市府與基隆港務、航運業界人士，分享國際物流與供應鏈發展趨勢，期盼引進「物流及供應鏈管理」課程，引領基隆物流及供應鏈產業發展。

基隆市長謝國樑指出，透過喬治亞理工學院「物流及供應鏈管理」課程，能讓位處航運重鎮的基隆航運、物流產業鏈合作，產生學習及參考的依據。面對日新月異的產業變遷，業界能與校方「物流及供應鏈管理」課程合作，提升產業人士專業知能，例如透過運輸運具共享，提升產能效益。

謝國樑說，未來市府將推動高等教育，從基礎做起，逐步延伸到進階級，包括航運、運輸等供應鏈的環節。明年起到未來十年內，可以推展供應鏈的新技術、新策略，不再以過去的邏輯與技術，看待供應鏈未來三十年發展，做為基隆物流及供應鏈產業成長骨架。