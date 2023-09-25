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謝國樑盼引進「物流及供應鏈管理」課程 邀美學者座談

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑（前左一）、美國喬治亞理工學院亞太區執行長詹斯敦（前左二）、喬治亞理工學院教授 Benoit Montreuil（前右一），今在市府與基隆港務、航運業界人士探討國際物流與供應鏈發展趨勢。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑（前左一）、美國喬治亞理工學院亞太區執行長詹斯敦（前左二）、喬治亞理工學院教授 Benoit Montreuil（前右一），今在市府與基隆港務、航運業界人士探討國際物流與供應鏈發展趨勢。記者邱瑞杰／攝影

基隆市政府今天邀請美國喬治亞理工學院亞太區執行長詹斯敦、喬治亞理工學院教授 Benoit Montreuil，在市府與基隆港務、航運業界人士，分享國際物流與供應鏈發展趨勢，期盼引進「物流及供應鏈管理」課程，引領基隆物流及供應鏈產業發展。

基隆市長謝國樑指出，透過喬治亞理工學院「物流及供應鏈管理」課程，能讓位處航運重鎮的基隆航運、物流產業鏈合作，產生學習及參考的依據。面對日新月異的產業變遷，業界能與校方「物流及供應鏈管理」課程合作，提升產業人士專業知能，例如透過運輸運具共享，提升產能效益。

謝國樑說，未來市府將推動高等教育，從基礎做起，逐步延伸到進階級，包括航運、運輸等供應鏈的環節。明年起到未來十年內，可以推展供應鏈的新技術、新策略，不再以過去的邏輯與技術，看待供應鏈未來三十年發展，做為基隆物流及供應鏈產業成長骨架。

詹斯敦表示，實體物聯網（Physical Internet）可以幫助台灣整體物流供應鏈，透過貨卡車、倉儲共享機制更有效率，並減少碳排放。把Uber系統模式套運在貨運卡車運作，也可以節省不必要的浪費，透過開放性網絡機制，可以減少汙染增加企業競爭力，從基隆港為基礎，構建台灣物流軟實力，銜接各項產業也帶動整體競爭力。

基隆市長謝國樑（前左三）、美國喬治亞理工學院亞太區執行長詹斯敦（前右三）、喬治亞理工學院教授 Benoit Montreuil（前右一），今在市府與基隆港務、航運業界人士探討國際物流與供應鏈發展趨勢。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑（前左三）、美國喬治亞理工學院亞太區執行長詹斯敦（前右三）、喬治亞理工學院教授 Benoit Montreuil（前右一），今在市府與基隆港務、航運業界人士探討國際物流與供應鏈發展趨勢。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑（左）今邀請美國喬治亞理工學院亞太區執行長詹斯敦（右）、喬治亞理工學院教授 Benoit Montreuil（中）與基隆港務、航運業界人士探討國際物流與供應鏈發展趨勢。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑（左）今邀請美國喬治亞理工學院亞太區執行長詹斯敦（右）、喬治亞理工學院教授 Benoit Montreuil（中）與基隆港務、航運業界人士探討國際物流與供應鏈發展趨勢。記者邱瑞杰／攝影

基隆港 謝國樑

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