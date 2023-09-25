謝國樑：全面檢查滅火器 過期更換、移到陰涼處

基隆市去年曾接連發生滅火器自爆事件，市長謝國樑今天說，市府會撥用預備金，透過委辦案檢查所有滅火器，發現過期就更換，若擺放在不當位置，也會移到陰涼處。

謝國樑今天會晤美國喬治亞理工學院教授蒙特瑞（Benoit Montreuil）前，接受媒體聯訪說，基隆市目前共有7300多具滅火器放置在戶外，有許多可能已過期，且放置過程中，負責處理人員可能不知道滅火器不能放在戶外。

謝國樑表示，經與消防局討論後，市府會撥用預備金預算，透過委辦案檢查所有滅火器，若發現過期就更換新的，若放在戶外等不當位置，也會要求移到合適的陰涼處。

謝國樑說，他也注意到許多滅火器「鎖的很死」，發生火災緊急狀況下要解開很耗時，市府會與專家、學者討論過後，讓滅火器能在最適當的狀態下擺放，對發揮即時滅火功能最有幫助，且能避免滅火器被民眾濫用。

基隆市消防局表示，基隆市狹窄巷道及搶救困難地區所裝設的乾粉滅火器總計7384具，因基隆市氣候潮濕且地形臨海，滅火器長期置於戶外，掛勾及瓶身極易銹蝕產生爆裂意外，造成市民財產損失及生命安全威脅。

消防局指出，目前戶外乾粉滅火器缺乏維護管理，為改善並優化滅火器政策，往後各鄰里狹窄巷道及搶救困難地區如有裝設需求，仍由基層（鄰）里長提出需求，由市府民政系統辦理，並落實專人日常維護管理較為妥適。