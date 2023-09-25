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宜蘭公共工程優質獎名單揭曉 個人貢獻獎由黃竣瑋拿下

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣公共工程優質獎今年特設個人貢獻獎，首次獲獎的是縣府水利資源處水利工程科長黃竣瑋。記者戴永華／攝影
宜蘭縣公共工程優質獎今年特設個人貢獻獎，首次獲獎的是縣府水利資源處水利工程科長黃竣瑋。記者戴永華／攝影

代表宜蘭縣公共工程最高榮譽獎項的「公共工程優質獎」得主今天揭曉，5件被評列為優等工程及2件佳作工程，共7件獲獎；今年特別增列個人貢獻獎，肯定其對施工品質付出努力貢獻，獲獎是水利資源處水利工程科長黃竣瑋。

宜蘭縣自從2012年創辦公共工程優質獎以來，一直是縣內優秀工程團隊努力提升建設品質的展現舞台。這次符合推薦參選資格共70件工程，經篩選推薦12件參選，評審委員初評後共有11件通過，實地勘查及複評雙重評審，最後有優等5件及佳作2件，共計7件獲獎，名單如下。

土木水利工程類第一級：縣政府水利資源處的宜蘭縣壯圍抽水站及分洪道新建工程；土木水利工程類第二級：羅東鎮公所的羅東國小暨成功國小通學廊道工程。

建築工程類第一級：縣政府農業處的梗枋漁港卸魚場改建工程（佳作），縣政府工商旅遊處的農之心-張公圍綠色旅遊驛站興建工程（佳作），縣政府交通處的宜蘭蘭轉運站暨附屬設施及停車空間新建工程。

建築工程類第二級：縣政府文化局的歷史建築「宜蘭五穀廟」修復工程，冬山鄉公所的公設民營冬山鄉立托嬰中心興建工程。

首度拿下個人獎殊榮的水利資源處水利工程科長黃竣瑋畢業於中央大學，2009年進入縣政府服務，曾榮獲經濟部水利績優人員獎及宜蘭縣模範公務人員，最近3年來辦理茅仔寮抽水站及引水渠道新建工程、蘇澳高灘地水環境改善工程及砂仔港二號抽水站新建工程，拿下3座宜蘭縣公共工程優質獎及2座行政院公共工程委員會公共工程金質獎肯定。

他表示，榮耀歸功於整個水利資源處團隊的努力，雖然地方政府能獲得的資源有限，但他一直期許自己在辦理公共工程時不僅是符合基本的品質要求，更要讓人民有感，提升地方認同感。

宜蘭縣壯圍抽水站及分洪道新建工程拿下公共工程優等獎。圖／縣政府提供
宜蘭縣壯圍抽水站及分洪道新建工程拿下公共工程優等獎。圖／縣政府提供
宜蘭縣壯圍抽水站及分洪道新建工程拿下公共工程優等獎。圖／縣政府提供
宜蘭縣壯圍抽水站及分洪道新建工程拿下公共工程優等獎。圖／縣政府提供
宜蘭縣公共工程優質獎今年特設個人貢獻獎，首次獲獎的是縣府水利資源處水利工程科長黃竣瑋。記者戴永華／攝影
宜蘭縣公共工程優質獎今年特設個人貢獻獎，首次獲獎的是縣府水利資源處水利工程科長黃竣瑋。記者戴永華／攝影

宜蘭 歷史建築 羅東

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