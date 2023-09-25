花蓮易超速路段前3名曝光 台9線好長仍得慢慢開

花蓮縣警察局在縣內設置36處固定式雷達測速照相機及區間測速科技執法設備，統計自6月30日至9月23日取締超速前3名，瑞穗路段台9線250.8公里處5854件高居第一。

其次為玉里鎮內193縣道95.4公里處有1113件，排第3的是台9線崇德段166.5公里處有569件。

花蓮縣警察局今天發布訊息表示，6月30日道路交通管理處罰條例共34條新制施行，修正內容涵蓋「速度管理」、「駕駛人管理」、「車輛管理」3面向，包括提高未停讓行人罰責、通盤檢討違規記點制度、提高無照駕駛罰則、加重危險駕駛罰則等項目。

值得注意的是，其中加重危險駕駛罰則罰鍰上限由新台幣2萬4000元提高至3萬6000元，嚴重超速也由超過規定的最高時速60公里修正為超過最高時速40公里。

花蓮縣警察局表示，縣內常見民眾嚴重超速最高時速逾40公里至60公里以內，機車或小型車最低處1萬2000元，最高處1萬8000元罰鍰；大型車最低處1萬8000元，最高處2萬4000元罰鍰；載運危險物品車輛最低、最高均處3萬6000元罰鍰，此外也將吊扣該汽車牌照6個月；若因而肇事者，並吊銷其駕駛執照。

至於此次修法將嚴重超速自超過規定的最高時速60公里下修至40公里，據交通部表示，國際上均把速度管理列為提升道路安全關鍵因素，嚴重超速屬惡性違規，「速度愈快駕駛人視角愈狹窄，反應時間愈短」，如發生交通事故，將肇生重大危害，以超速60公里為例，超速駕駛較未超速者每秒多出16.6公尺行駛距離，若發生突發情況，超速駕駛人幾乎沒有反應時間。

警察局特別提醒用路人，位於花蓮縣境內設置36處「固定式雷達測速照相機」及「區間測速科技執法設備」，統計自6月30日新法修正施行日起至9月23日止，取締「一般超速」前3名的路段以台9線250.8公里處5854件最多，193縣道95.4公里處1113件次之，台9線166.5公里處569件再次之。

取締「嚴重超速」前3名的路段則以台9線250.8公里處222件最多，193縣道95.4公里處80件次之，台11線23.4公里處28件再次之。

此外，新制施行重點還有「車輛不暫停讓行人先行通過」除罰鍰上限由3600元提高至6000元外，並擴大未停讓罰責適用範圍，增訂明確行人可通行的交岔路口（未劃設行人穿越道）均納入，若因而肇事致人受傷或死亡者，處7200元以上3萬6000元以下罰鍰，致人受傷者，吊扣駕駛執照1年；致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照，由於此項違規屬民眾得檢舉項目，駕駛人若有上述行為，都可能會遭檢舉而遭罰。