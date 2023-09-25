農金獎揭曉 關山鎮農會連2年獲營運卓越特優獎
第17屆農金獎競賽結果揭曉，關山鎮農會今年再度獲得營運卓越特優獎，另有成功農會、台東地區農會、新港區漁會及長濱漁會也獲表揚，5家農漁會共獲7獎項。台東縣府農業處指出，關山鎮農會連續4年獲獎，台東地區農會及新港區漁會獲得雙獎項，特地前往農漁會贈紅榜祝賀。
為建構完整及安全的農業金融體系，農業部每年辦理農金獎的評選及頒獎活動，全台311家農漁會角逐91個獎項。今年評比結果日前揭曉，各獲獎農漁會接受農業部表揚。
縣府指出，關山鎮農會獲頒營運卓越獎特優獎，成功鎮農會獲得營運卓越優等獎，新港區漁會獲頒漁會金融服務優等獎及營運卓越甲等獎。台東地區農會獲頒農業保險貢獻優等獎、農業金融偏鄉服務優等獎，長濱鄉農會獲農業金融偏鄉服務甲等獎。
縣長饒慶鈴表示，農漁會是政府與民眾之間的重要橋梁，協助政府推動重大農業政策、帶動農漁產業發展，信用部獲利提升、放款品質改善，另外協助防堵詐騙，確實發揮照顧農漁民功能。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言