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農金獎揭曉 關山鎮農會連2年獲營運卓越特優獎

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
關山鎮農會獲得「第17屆農金獎」營運卓越特優獎，今年蟬聯營運卓越特優獎，已經連續4年獲獎。圖／台東縣府提供
關山鎮農會獲得「第17屆農金獎」營運卓越特優獎，今年蟬聯營運卓越特優獎，已經連續4年獲獎。圖／台東縣府提供

第17屆農金獎競賽結果揭曉，關山鎮農會今年再度獲得營運卓越特優獎，另有成功農會、台東地區農會、新港區漁會及長濱漁會也獲表揚，5家農漁會共獲7獎項。台東縣府農業處指出，關山鎮農會連續4年獲獎，台東地區農會及新港區漁會獲得雙獎項，特地前往農漁會贈紅榜祝賀。

為建構完整及安全的農業金融體系，農業部每年辦理農金獎的評選及頒獎活動，全台311家農漁會角逐91個獎項。今年評比結果日前揭曉，各獲獎農漁會接受農業部表揚。

縣府指出，關山鎮農會獲頒營運卓越獎特優獎，成功鎮農會獲得營運卓越優等獎，新港區漁會獲頒漁會金融服務優等獎及營運卓越甲等獎。台東地區農會獲頒農業保險貢獻優等獎、農業金融偏鄉服務優等獎，長濱鄉農會獲農業金融偏鄉服務甲等獎。

縣長饒慶鈴表示，農漁會是政府與民眾之間的重要橋梁，協助政府推動重大農業政策、帶動農漁產業發展，信用部獲利提升、放款品質改善，另外協助防堵詐騙，確實發揮照顧農漁民功能。

農會 台東 農業部

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