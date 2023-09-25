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花東基金挹注3千萬 池上大坡池設鐵馬驛站未來可淋浴

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
大坡池是池上熱門觀光景點之一，鐵馬驛站預計2025年6月完工。圖／本報資料照
大坡池是池上熱門觀光景點之一，鐵馬驛站預計2025年6月完工。圖／本報資料照

花東基金挹注經費支持台東池上鄉觀光休閒發展，「大坡池鐵馬驛站」工程今天動土，拱橋北側將興建自行車亭、接待大廳及展售中心，總經費3618萬元。池上鄉公所表示，驛站工程預計2025年6月完工，驛站將會有淋浴設備，鐵馬族不怕汗流浹背不舒服。

大坡池列入國家級生態濕地，吸引無數珍稀鳥類過境及棲息。池上公所表示，大坡池觀光人次占全鄉三分之一，因欠缺遊客服務中心及遊園設備，多半遊客短暫停留，未能深入探訪相當可惜。

池上公所爭取3618萬興建鐵馬驛站，相關工程今早動工，完工後設置接待及農特產品展售中心，提供飲水、簡易急救、單車停放支架、簡易維修工具及淋浴等設備，還可以租賃電動腳踏車及電動遊船。

鄉長林建宏指出，池上鄉發展「碳中和鄉鎮」，鐵馬驛站將扮演重要角色，預計在2025年6月底完工，完善低碳旅遊環境，提供鐵馬族更友善鐵的休憩空間。

池上鄉以單車觀光著稱，單車租賃業蓬勃發展。台東縣府統計，池上觀光在2017年達到高峰，整年度吸引130萬人次，去年有78萬人到池上遊玩。

池上鄉大坡池鐵馬驛站今天動土，鄉長及民代一起上香祈安。圖／池上公所提供
池上鄉大坡池鐵馬驛站今天動土，鄉長及民代一起上香祈安。圖／池上公所提供
池上鄉大坡池鐵馬驛站今天動工，鄉長林建宏（左）主持動土儀式。圖／池上公所提供
池上鄉大坡池鐵馬驛站今天動工，鄉長林建宏（左）主持動土儀式。圖／池上公所提供

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