花蓮文化局投入逾5千萬元 打造美崙溪畔歷史人文廊道

花蓮市美崙溪畔公園與人行道是居民喜愛的休閒去處，不過人行道地面與設施老舊，花蓮縣文化局花費5200萬元改善美崙溪畔廊帶、增設停車格，更修復沿線日式宿舍建築群「將軍府」，及舊中廣花蓮電台等，預計明年2至3月完工，打造歷史人文廊道。

美崙溪畔沿線公共設施已超過30年，需要汰舊換新，文化局去年提出「瞰臨城中—美崙溪畔廊帶串聯計畫」，向內政部營建署爭取5265萬元經費，將串聯附近的自然景觀、文化資產與館舍，強化沿線歷史文化資源軸帶。

文化局表示，計畫工區基地範圍涵蓋美崙坡上下台地，以及將軍府、松園別館及舊中廣花蓮電台一帶的人行道、車道與停車場等公共空間。其中，中正停車場汽車停放格將從23格增加至50格，並設置無障礙車格位1格，民權停車場則規畫18格車格，無障礙車格1格，重整人行道動線。

位在美崙溪畔旁的日式宿舍群建築「將軍府」，及美崙山松林小台地上的舊中廣花蓮電台，均於日據時代建置，具有歷史意義，前者被縣府列入縣級古蹟，後者被列為歷史建築，文化局近年相繼整修，兩項工程預計在明年2月至3月完工。