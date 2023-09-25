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回響／戶外滅火器回收 謝國樑：民政系統換新置陰涼處

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市中山區去年發火滅火器自爆民眾被濃煙吞噬。翻攝自監視器
基隆市中山區去年發火滅火器自爆民眾被濃煙吞噬。翻攝自監視器

由於放在戶外的滅火器自爆案頻傳，本報今天報導基隆市消防局自明年起，分3年全面回收7300支放在戶外空間的滅火器，未來不再新設。市長謝國樑今天說，市府協調後由民政系統動用預備金委外全面檢視全市滅火器，「未來仍會汰舊換新」，假如放置地點不當，也會另外找合適、陰涼的地方來存放。

戶外隨處可見的滅火器成公安隱憂，基隆去年以來發生多起自爆案件，地方憂成為不定時炸彈，基隆市消防局喊停，決定自明年起，分3年全面回收8千支放在戶外空間的滅火器，未來也不再由消防局設置，改由民政系統評估。

基隆市因潮濕多雨天氣，很多市府設置在公共空間、狹小巷道的滅火器，經長期風吹日曬，「自爆」事件頻傳，除了去年8月中山區、中正區發生1件，日前安樂市場又發生1件，都造成煙霧瀰漫，嚇壞居民，檢討聲浪起。

今天安樂區有里民爆料，除了上述自爆案，去年樂一路、崇德路民宅屋簷下也各有1支滅火器難敵高溫曝曬而爆炸，幸好及時滅火未釀災。

安樂區一名里長今天說，目前滅火器也多是里長在巡察與維護，但里長雜務太多，什麼事都要里長處理，建議由有需要的住戶認養、保管最適宜，否則住戶那麼多，里長哪有辦法統統管得到分散各地的滅火器？

謝國樑針對戶外滅火器回收問題回應說，全市現有7300多具滅火器，很多民眾不曉得滅火器不可以放在室外，很多滅火器保管等相關的問題有待提升，但基隆市過去10幾年都是這樣放。

謝國樑表示，市府討論後決定從預備金撥一筆預算，要求民政系統甚至里長，透過委辦案一同檢查滅火器，希望能夠提升整體滅火器的狀態，方便民眾遇到緊急狀況時使用。怎麼樣設計對及時的滅火最有幫助，市府也會跟專家、學者討論，讓滅火器處於最適當的狀態。

消防局長向永財今天說，消防局自明年起，分3年全面回收7300支放在戶外空間的滅火器，並不是一次全撤，今天有很多議員關心，外界不要誤解，10月4日會說明細節。

市長謝國樑今天說，市府協調後會動用預備金委外全面檢視全市滅火器，「未來仍會汰舊換新」。記者邱瑞杰／攝影
市長謝國樑今天說，市府協調後會動用預備金委外全面檢視全市滅火器，「未來仍會汰舊換新」。記者邱瑞杰／攝影

基隆 謝國樑

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