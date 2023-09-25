影／台東海面出現「烏賊船」 遊客驚：船隻失火了嗎？

一艘往返台東富岡、綠島兩地的交通船出港後經常冒出大量黑煙，近日冒煙情況加劇，遊客誤以為船隻在海上失火引發驚恐，不過鄰近港口的居民對這種情況見怪不怪，稱之為「烏賊船」。縣府環保局表示，將發文要求業者限期改善，若未改善依法開罰。

天王星、綠島之星及凱旋等業者經營台東離島船班，去年初天王星客輪在綠島南寮漁港冒出濃煙，差點起火燃燒。上周五遊客發現，一艘從富岡港出港的天王星船尾冒出大量黑色濃煙，從遠方觀看很像船隻起火，等船隻開遠黑煙才慢慢消失，因情況誇張，隨手錄下畫面。

今天上午9點客輪出航，引擎依然冒出大量濃煙，港口瀰漫惡臭味，現場候船遊客感到不舒服。王姓船長說，船舶剛開始加速時壓力不足，排放煙會比較大，約1分鐘左右會改善，因這艘船的船齡近30年，機械老化加上燃燒不完全造成黑煙，公司預計明年3月更換新船。