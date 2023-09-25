滅火器放置戶外竟自爆 謝國樑：動用預備金全面檢視

基隆市消防局設在戶外的滅火器近年發生自爆等意外，存廢引發討論。基隆市長謝國樑今天說，會動用預備金委外全面檢視全市滅火器，未來除了汰舊換新，假如放置地點不當，也會另外找合適、陰涼的地方來存放。火災發生時，如何讓民眾更方便使用滅火器，也會一併討論。

謝國樑表示，全新現有7300多具滅火器，很多民眾不曉得滅火器不可以放在室外，很多滅火器保管等相關的問題有待提升。基隆市過去10幾年都是這樣放，「我家」應該也有一兩個（滅火器）已經過期。

他說，這兩天跟消防局同仁討論後，決定從預備金撥一筆預算，要求民政系統甚至里長，透過委辦案一同檢查滅火器，希望能夠提升整體滅火器的狀態，方便民眾遇到緊急狀況時使用。

謝國樑說，滅火器假如已經過期，就會發放新的替換，檢查過程中也會特別注意有沒有放置在不當的位置，假如放置不當，也會藉由這次執行過程，要求另外找合適、陰涼的地方來存放。

謝國樑指出，他另外注意到很多滅火器「其實都是鎖得很死」，發生火災緊急的時候，還要去做一些「解鎖」，其實很耗時。所以怎麼樣設計對及時的滅火最有幫助，市府也會跟專家、學者討論，讓滅火器處於最適當的狀態，當然如果太方便，會被人家濫用也不行。