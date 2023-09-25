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基市滅火器存廢惹議 議員問：早年放置原因解決了嗎？

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市曾發生放置戶外滅火器自爆事件，存廢引發討論。圖／翻攝自監視器畫面
基隆市曾發生放置戶外滅火器自爆事件，存廢引發討論。圖／翻攝自監視器畫面

基隆市近年發生數起滅火器自爆意外，基隆市政府將逐年回收設置戶外空間的8000支滅火器。基隆市議員陳冠羽說，早年在高地供水穩或較偏僻巷弄設置滅火器，以備不時之需，如果設置原因仍在，不宜撤除滅火器，但未來要妥善維護，必要時才能派上用場，救人性命和保護財產。

陳冠羽說，基隆多丘陵地，設多高地住戶供水不穩，加上巷弄狹小，消防車無法進入，一旦發生火警，需要花更長時間布設水線，因此在這些地方設置滅火器，遇到失火緊急狀況，可以及時派上用場。

陳冠羽要求市府撤除現有戶外滅火器時，應同步檢討設置地點的防火策略，如果評估原先擔心的水壓不足等問題都解決了，不再需要滅火器輔助，才可以撤除，民眾也才能接受，不用擔心萬一出現狀況，延誤救災時效。

陳冠羽表示，消防局8月曾說要把乾粉滅火器改成水基型滅火器，但若只是更換不同滅火器，代表防災政策根本沒檢討，換湯不換藥。沒有做好管理，幾年後還是可能發生自爆或無法使用的狀況。

陳冠羽認為，如果消防局只是想要移除現有乾粉滅器，然後找幾個里示範放幾隻比較新型的滅火器，但沒有全面檢視當時被認為是救災困難的地方，同步檢討救災策略是不夠的。如果當初設置的理由還在，當然不能撤掉，要做的是更加注意管理維護工作。

基隆 議員

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