蘭陽媽祖文化節落幕 信眾夾道恭迎媽祖回鑾南天宮

2023蘭陽媽祖文化節昨天遶境最後一天，因疫情解封，鑽轎腳隊伍人龍再現，羅東鎮與冬山鄉市區更被人潮擠得水洩不通，晚間遶境隊伍回到南方澳，信徒大排長龍恭候多時，護送媽祖回南天宮舉辦回鑾大典，為今年的活動畫下圓滿句點。

今天遶境隊伍自羅東鎮起駕行經冬山鄉、蘇澳鎮，上千名隨香信眾一起追隨，跟著媽祖行腳蘭陽。羅東鎮長吳秋齡率公所團隊在公所前設香案恭迎媽祖並陪同遶境，遶境隊伍接著行經冬山冬螺圳橋，由冬山鄉長林峻輔及其團隊接香，陪同媽祖巡護冬山地區。

遶境隊伍沿途之處，鑽轎腳及索取平安符民眾早已等待，虔誠下跪祭拜等候媽祖鑾轎到，縣長林姿妙沿途發送民眾平安符，願媽祖庇佑眾生保平安。

中午遶境隊伍抵達冬山鄉天照宮，大批信眾帶著滿蓋紀念章的集章卡兌換紀念品，憑集章卡兌換「限量媽祖衣帽組」和「活動紀念帽」，許多縣外民眾感謝沿途工作人員的貼心問候與暖心照料，另外也對於活動粉絲專頁的快速更新與即時互動稱讚不已，留下深刻印象，希望明年可以放開更多外縣市民眾一起來參加。

下午遶境隊伍來到蘇澳安永心食館，由蘇澳鎮長李明哲及其團隊傳接香火恭請媽祖回鑾，場面熱鬧，在沿途信眾守護下，晚間媽祖及眾神尊回到南天宮，進行回鑾大典。