回響／宜縣開發伏流水 避免新城溪斷流

宜蘭生態最好的縣管河川新城溪因為斷流，導致魚蝦蟹慘死枯竭河道，經本報陽光行動報導，縣府決定進行伏流水水資源調查，新城溪用水量最大的農田灌溉，日後一部分可以引用伏流水，讓流動於河川的地表水維持基流量。

極端氣候造成雨水分配不均，東部河川急促留不住地表水，宜蘭縣原本生態豐富的新城溪出現「斷流」，縣府決定調查開發「伏流水」。水利資源處表示，「伏流水」是存在於地表淺層砂礫間隙中常流動的水，相較其他水資源開發，具環境影響低、單價低、施工迅速、且效益顯著等優勢，近年已慢慢從備援轉常態使用，且水位回升速率快，不影響周邊地下水取用。

水利署從2012年起開發高屏溪伏流水，對穩定供水效果顯著，今年伏流水量每日139萬噸，2026年可以達到168萬噸，相當於全台每日用水量的13％。

宜蘭縣蘇澳鎮新城溪的水質清澈，但近年因極端氣候，沒有颱風等雨水補充，今年3月新城溪中下游出現斷流，4、5月斷流範圍往上游逼近武荖坑橋，台灣石賓、台灣吻鰕虎、苦花、溪哥、毛蟹等慘死在乾枯河道，有些洄游魚蝦游到一半遇斷流，困死淺灘，本地魚蝦游往低窪處躲避，水量無法恢復，也逃不過死亡命運。

農民引用新城溪水灌溉的用水量十分驚人，加上工業區用水，枯水期間，魚蝦蟹成首波受害對象。縣政府表示，新城溪的地表水可能枯竭，但是伏流水豐沛，將著手進行伏流水量的調查，減少靠地表水存活的魚蝦蟹衝擊。