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台9線瑞穗段 半年超速開單1.8萬張

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
花蓮警方今年2月啟用台9線花蓮富源至瑞北段2支測速照相桿，其中250.8公里處的測速照相，截至8月底共開出近1.8萬張罰單。圖／花蓮縣警察局提供
花蓮警方今年2月啟用台9線花蓮富源至瑞北段2支測速照相桿，其中250.8公里處的測速照相，截至8月底共開出近1.8萬張罰單。圖／花蓮縣警察局提供

台9線花蓮瑞穗富源至瑞北段於2019年完成拓寬工程，卻時常有駕駛超速違規，更曾發生嚴重交通事故。警方今年2月在沿線設置2支「數位式雷達測速照相」，截至8月底，共開出近1.8萬張罰單，平均每月約3000張。警方表示，測速照相主要不是取締，而是阻止駕駛違規超速發生事故。

台9線245至253公里、瑞穗富源至瑞北路段道路寬敞筆直，駕駛容易超速，中央分向綠帶無防護式路肩，偶爾有車輛打滑或疲勞駕駛而自撞事故。警方統計，工程竣工至今年2月28日，共發生8件死亡車禍、87件交通事故；分析死亡車禍肇因，3件為酒駕，3件未注意車前狀態，1件患病疲勞駕駛及1件超速失控。

經地方要求，警方在台9線250.8公里及248.1公里南下車道，增設2處「數位式雷達測速照相」設備，於2月7日啟用後，截至8月31日止，兩支設備分別取締1萬7698件跟321件違規超速。

針對兩支測速設備取締件數差異，警方分析，主因為250.8公里固定桿位在中央分隔島綠帶內，該路段速限70公里，駕駛不熟悉測照位置而不慎違規超速。

警方比較設置測速照相前後車禍事故件數，去年1月1日至今年2月6日未架設前共72件，月平均為5.5件；今年2月7日啟用至8月31日共19起事故，月平均2.7件，減少2.8件，防制成效顯著。

花蓮縣警察局指出，違規超速可處1200元至2400元罰鍰，如超過規定限速60公里以上者，可處6000元至2萬4000元罰鍰，並吊扣該汽車牌照6個月。設置測速照相目的並非取締，而是遏止駕駛人違規超速。

測速 車禍

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