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新聞眼／停設只是治標 滅火器維管才能治本

聯合報／ 本報記者游明煌

放置各角落的滅火器來源多有如大雜燴，有的是消防局設置，部分是民政局，還不乏愛心團體捐贈，廠牌、型式不一，放置地點也夾雜人情考量，設置後缺乏維管，形成多頭馬車。一旦移位就脫離管控系統，從設置到管理須全面檢討。

確保安全的滅火器，卻蒙上安全隱憂，關鍵在於來源單位太複雜，欠缺有效管理，也沒有追蹤機制，導致滅火器常「流離失所」，放在戶外人人可碰觸，常常被移位、偷走，造冊上的位置常是空的，流向不明，管理格外棘手。

其實，消防局每3年汰換1次的滅火器有造冊，採購廠商也有保固，照理可掌控品質，但地方政府各單位往往缺乏橫向聯繫，各行其事，消防系統花大錢設置，民政系統未配合請里鄰長專人管理，設在哪、效期資訊、如何使用，大家一問三不知。平時也不會巡察，直到爆炸釀禍才被重視，出事由誰負責也有得吵，甚至有住戶怕爆炸，拒絕讓市府放置。

許多角落設置滅火器後，也沒有經費汰換新的，舊的一路沿用，尤其是捐贈的滅火器，常成為三不管的孤兒，致功能大打折扣。

戶外滅火器喊停就能「釜底抽薪」？其實只是治標，戶外公共空間出入複雜，何時會有火警意外不得而知，滅火器存在效益見仁見智，不一定得全廢，首要任務透過統整，破除多頭馬車、欠缺維管窘境，也要避免受潮鏽蝕，好好管理才是根本之道。

爆炸 愛心

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