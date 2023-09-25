住警器取代滅火器？ 專家不認同

基隆市消防局打算全面回收放在戶外的滅火器，嘉南藥理大學副校長、公共安全消防系特聘教授蘇銘宏表示，滅火器是拿來救人的，放置要看場所，若有必要性，移除就是不對的。他推測，消防局敢移除應是符合法規，但生命安全不應以最低標準評估，像家中未強制裝設多個住警器，但多裝幾個總是安全。

滅火器爆炸時有所聞，2018年北市一家咖哩店發生火災，隔壁商家老闆從路旁拿滅火器滅火，不料忽然爆炸，噴飛的鋼瓶底座砸斷他肋骨；北市消防局發現，滅火器已出廠38年，因底部嚴重鏽蝕爆裂。嘉義沿海環境鹽分高，東石鄉一家麵店也曾發生滅火器炸膛噴飛。

嘉縣消防局長蔡建安坦言，滅火器購買單位多，大多不是消防局補助設置，管理是難題。一名消防員說，曾看過30年無人聞問的滅火器，有如不定時炸彈很危險。

蘇銘宏表示，乾粉滅火器爆炸，一般是因鋼瓶有瑕疵或久置，合格的滅火器除了鋼瓶要有認可，每隔一段時間還要檢查能不能用。北市一消防員說，滅火器插梢是金屬材質，可能生鏽，橡膠噴嘴會因雜物擠壓變形或長時間放置老化，壓力指示值應落在「綠色」範圍。

至於滅火器爆炸，消防員說，通常是因放在戶外，經年累月淋雨，導致鋼瓶鏽蝕無法承受內部高壓氣體，滅火器應放室內，若不得已放戶外，應加上保護套。常見的乾粉滅火器，依消防署訂定的檢修基準，每3年應性能檢查。

基隆市消防局統計，4年來因住警器發示警，幫助民眾及時逃生脫困案有60件，約占所有案件1成，成為保命利器，效益優於花大錢在戶外放置放滅火器，目前基隆住警器安裝率已達98%。

以住警器取代滅火器，蘇銘宏直言「怪怪的」，兩個性質不同，第一時間逃生很重要，但若火勢低於50公分，民眾拿滅火器就可滅火，光是逃跑問題沒法解決。