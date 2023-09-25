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戶外滅火器多次自爆 基隆要全撤

聯合報／ 記者游明煌邱瑞杰／基隆報導
基隆市三沙灣里民活動中心前放2支滅火器，已過期10多年，外觀生鏽嚴重，居民質疑還能用嗎？記者游明煌／攝影
基隆市三沙灣里民活動中心前放2支滅火器，已過期10多年，外觀生鏽嚴重，居民質疑還能用嗎？記者游明煌／攝影

戶外隨處可見的滅火器成公安隱憂？基隆去年以來發生多起滅火器自爆案件，地方憂成為不定時炸彈，基隆市政府喊停，決定明年起，分3年全面回收8千支放在戶外空間的滅火器，也不再設置。不過，外界看法分歧，基隆市議員宋瑋莉主張，應全面汰舊換新，由專人管理，不該「因噎廢食」；議員陳冠羽也認為，狹窄巷弄及搶救困難地區設滅火器有必要，應定期更新並加強宣導。

滅火器爆炸時宛如「砲彈」，殺傷力驚人，國外有高中生消防演習時遇到滅火器爆炸而死亡。基隆潮濕多雨，許多設置在戶外公共空間、狹小巷道的滅火器經長期風吹日曬，且欠缺有效管理，自爆意外頻傳，去年8月發生2起，日前安樂市場又發生1件，嚇壞居民。

記者實地走訪基隆的里民活動中心、市場、狹小巷道、里辦等戶外公共空間，放置的滅火器雜亂無章，三沙灣活動中心門口有2支逾期10年，布滿灰塵，也不知當年誰設的；中船路112巷口有5支滅火器，鏽蝕嚴重，居民質疑還能用嗎？

記者發現不少騎樓空有架子，有的滅火器被丟在角落，更多被移位、偷走。中船路資歷10多年李姓鄰長說，「多是擺擺樣子，真能發揮功能嗎？恐怕沒人會用。」

去年8月基隆市通仁街窄巷一民宅前滅火器自爆，煙霧瀰漫，民眾身陷濃煙中。圖／翻攝監視器畫面
去年8月基隆市通仁街窄巷一民宅前滅火器自爆，煙霧瀰漫，民眾身陷濃煙中。圖／翻攝監視器畫面
去年8月基隆通仁街84巷、和平島社寮里辦外接連發生滅火器爆炸，消防局檢視2滅火器屬同一批號，底部都有鏽蝕。議員宋瑋莉說，安樂市場日前又發生滅火器自爆，散發濃煙，民眾嚇得四散逃命。消防局調查，安樂市場爆裂的滅火器，是消防局設置，但不知被誰移至市場空間，被移位後就沒法管控後續維修。

消防局長向永財說，基隆市去年、今年接連發生滅火器爆裂，南部縣市也發生過，因此決定全面檢討此問題。會爆炸多因放在戶外，沒專人管理，消防局決定自明年起，分3年逐年全部回收8千支設在戶外的碳粉滅火器，改加強推廣住警器。

向永財說，不再設戶外滅火器，主要是缺乏專人可管理，計畫找一個里來示範，由里鄰長管理且放室內，看成效如何再研議。

對此，無黨籍議員陳冠羽表示，基隆部分高地老舊社區消防車輛進出困難，狹窄巷弄及搶救困難地區設置滅火器有其必要，但因長久以來未落實管理，反成潛在危險，他認為應設置，但應造冊列管並定期更新。

基隆 爆炸 議員

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