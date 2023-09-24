活力健康舞觀摩賽登場 謝國樑預告室內運動空間打造中
基隆市體育會今天舉辦活力健康舞觀摩賽，共有14支隊伍200多人參加。基隆市長謝國樑出席開幕活動時，和眾人一起隨著音樂旋律擺動身體。謝說，希望大家多運動，市府已在國家新城、七堵火車站規畫打造室內健身中心，未來可讓民眾活絡筋骨，一定會更健康。
基隆市政府教育處表示，今天在仁愛國小舉辦的活力健康舞觀摩賽，是「運動i台灣2.0計畫」活動之一，希望藉由一系列活動推廣健康生活觀念，鼓勵大家多運動，保持身心健康。
基隆市今年度投入超過1720萬元經費，並獲體育署核定59項計畫，會針對各族群辦理多元運動項目，例如推廣女性運動、銀髮族樂活、原民族綜合運動會、新住民運動嘉年華以及外籍移工足球等，號召全民參與，打造運動城市。
謝國樑今天讚揚體育會理事長鄭錦洲和指導老師陳國儀，長期推動活力健康舞，並表揚有功人員。基隆即將又要進入多雨的冬天，市府會加速推動增設室內活動空間及親子空間。在國家新城及七堵火車站樓上的健身中心已在規畫中，未來民眾不須加入會員，就可以去舒展筋骨，或聚在一起跳跳舞，讓身體更健康。
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