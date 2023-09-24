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基隆迎國慶日「旗海更勝往年」 行駛中山高先看見巨幅國旗

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市仁愛區公所在外牆懸掛巨幅國旗，預告再過幾天就是「光輝的10月」，和民眾一起迎接國慶日。記者邱瑞杰／攝影
基隆市仁愛區公所在外牆懸掛巨幅國旗，預告再過幾天就是「光輝的10月」，和民眾一起迎接國慶日。記者邱瑞杰／攝影

中央國慶活動主視覺設計公布後引發討論，有人質疑未見明顯「中華民國」意象。基隆市長謝國樑認為刻意淡化「中國民國」不應該，今年會擴大舉辦國慶升旗典禮。位在中山高基隆端的仁愛區公所，已在外牆懸掛兩層樓高的巨幅國旗，讓進出市區用路人都看得到，共同迎接國慶日到來。

基隆市政府發言人余治明今天說，市府迎接今年國慶日，除了首次在仁愛區公所外牆懸掛大幅國旗，文化中心外牆也會展示國旗元素作品。全市7個行政區往年10月間都會營造國旗旗海，和民眾共度光輝的10月。今年各區會各增設100面國旗，合計增加700面，讓市民朋友更能感受到中華民國生日的喜慶氛圍。

國慶籌備委員會9月4日公布今年主題為「民主台灣 堅韌永續」，主視覺以國旗紅藍白三原色構成。由於只有「TAIWAN NATIONAL DAY」，未見「中華民國」文字，引發不同意見激盪。

籌備會秘書長花敬群說，相同文字去年國人接受度高，因此沿用。反對者認為不倫不類，有人覺得使用「ROC（Taiwan）National Day」，免得原本應讓國人更團結的日子，反而擴大社會分裂。

謝國樑日前表示，民進黨在中央執政後，刻意淡化「中華民國」實在不應該，民眾都看在眼裡。基隆市迎接國慶，會比往年更強化中華民國及國旗元素，讓民眾更能感受到國家喜慶氛圍。

仁愛區長李昆達說，位在光一路旁的行政大樓，前方就是市區連接中山高的第29號高架橋。中山高駛出大業隧道的車流進入市區時，都可看到大樓高處外牆。公所昨天在外牆懸掛巨幅國旗，預告再過幾天就是「光輝的10月」，和民眾一起迎接即將來到的國慶日。

基隆市仁愛區公所在外牆懸掛巨幅國旗，預告再過幾天就是「光輝的10月」，和民眾一起迎接國慶日。記者邱瑞杰／攝影
基隆市仁愛區公所在外牆懸掛巨幅國旗，預告再過幾天就是「光輝的10月」，和民眾一起迎接國慶日。記者邱瑞杰／攝影
基隆市仁愛區公所在外牆懸掛巨幅國旗，大樓前方是市區通往中山高的高架橋，讓往來用路人都能清楚看見，感受到國家節慶氛圍。記者邱瑞杰／攝影
基隆市仁愛區公所在外牆懸掛巨幅國旗，大樓前方是市區通往中山高的高架橋，讓往來用路人都能清楚看見，感受到國家節慶氛圍。記者邱瑞杰／攝影

國旗 國慶 謝國樑 高架橋

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